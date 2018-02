L' ESA si oppone a un provvedimento volto a tutelare i videogiochi online abbandonati

eurogamer

(Di martedì 20 febbraio 2018) L'Entertainment Software Association (ESA) si è recentemente opposta a unproposto dal Museum of Art and Digital (MADE)tutti queiormaiche rischiano di scomparire. Il MADE vorrebbe includerli in librerie ed archivi per evitare che vadano definitivamente perduti, mentre l'ESA ritiene che questo potrebbe portare un danno al mercato.Come riporta Games Industry, l'attuale legge statunitense Digital Millennium Copyright Act prevede la possibilità che i musei si dotino di emulatori e versioni jailbreak diper presentarli al pubblico e salvaguardarne la memoria, e il MADE ha recentemente proposto di allargare le norme anche ai titoli multigiocatore. Ilè attualmente in fase di valutazione presso il Copyright Office degli Stati Uniti che si occupa di queste materie, che potrebbe accoglierlo o ...