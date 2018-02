Le Vie del Pane | nuovo progetto dell' Istituto Alberghiero di Pescara

MoVie Mag - Isabella Ragonese : “Il futuro del cinema? La questione femminile” : Movie Mag del 21 febbraio h. 23.15, Isabella Ragonese a Federico Pontiggia: “Sono cambiate molte cose da quando ho iniziato la mia carriera, ma credo che il futuro del cinema sia la questione femminile: è l’unico nodo che ancora non abbiamo sciolto”. Questo e altro nel faccia a faccia di Federico Pontiggia con Isabella Ragonese, attrice tra le più apprezzate della sua generazione e ospite di Movie Mag in onda il prossimo 21 febbraio alle 23.15 ...

Inchiesta Bloody money - online il video della valigetta con la presunta tangente consegnata a OliViero : E' stato pubblicato da Fanpage il terzo video sulla vicenda ormai nota come Bloody money, l'Inchiesta su rifiuti, affari e politica. Il nuovo filmato, tra quelli acquisiti dalla procura di...

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata del 22 febbraio : il capitano OliVieri in una missione rischiosa : Archiviati i primi cinque episodi (i cui ascolti hanno confermato il gradimento ormai pluridecennale del pubblico per il personaggio), giovedì 22 febbraio alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie con la sesta serata della nuova stagione sulle peripezie del sacerdote, interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città RUGBY. UNDER 18. SCONFITTA 31 12 PER LA UNION RIVieRA DI IMPERIA CONTRO L'IVREA NEL ... : Però, va detto, sembra essere una caratteristica propria dello sport ligure ponentino a tutti i livelli e in ogni campo . I corsari quindi si riprendono e macinano la loro partita , portandosi in ...

LA NOTTE DELLA TARANTA alle OLIMPIADI in COREA e al CHARITY BALL dell'OSCE a Vienna : Il direttore artistico dell'Orchestra Popolare Daniele Durante ha selezionato i successi suonati nelle edizioni 2017 e 2018 del Concertone per due spettacoli di forte impatto ritmico su un tessuto ...

Il Segreto anticipazioni : Candela torna a Puente Viejo - Carmelo sindaco : Anticipazione Il Segreto: Candela decide di tornare a Puente Viejo con Carmelito Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto i telespettatori vedranno Severo non riuscire più a parlare con Candela. Sappiamo bene che la dolce pasticcera è lontana da Puente Viejo insieme al piccolo Carmelito da ormai diverso tempo. La signora Santacruz ha dovuto […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Candela torna a Puente Viejo, Carmelo sindaco ...

Pescara - Alberghiero 'De Cecco' : primo incontro con 'Le Vie del Pane' : Lo ha annunciato la Dirigente dell'Istituto Alberghiero Ipssar 'De Cecco' di Pescara Alessandra Di Pietro ufficializzando l'iniziativa 'Le Vie del Pane: un Viaggio tra Scienza e Antichi Sapori'. "...

Il primo Re : ecco Alessandro Borghi nella prima immagine ufficiale del film di Matteo Rovere - Best MoVie : ecco la sinossi ufficiale: Due fratelli, soli, nell'uno la forza dell'altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più ...

Dogman : il Canaro e la sua bottega nella prima immagine ufficiale del «western urbano» di Matteo Garrone - Best MoVie : appena approdata online la prima foto ufficiale di Dogman , il nuovo film diretto da Matteo Garrone ispirato a un drammatico fatto di cronaca e descritto come «un western urbano e contemporaneo» . Il lungometraggio " che sarà prodotto da Rai Cinema e Archimede Film " è ambientato in Italia, e racconta la famosa storia di Pietro De ...

Napoli - rubano il cibo ai ristoranti della RiViera di Chiaia : arrestati : Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, i poliziotti della Squadra Mobile, sezione 'Falchi', hanno arrestato Giuseppe Ruggiero, ...

Svelato il vero motivo per cui la Marvel scelse Iron Man come primo tassello dell'UCM - Best MoVie : Costato 140 milioni, il film ne incassò oltre 580 in tutto il mondo! E questo, beh senza contare il merchandising! Fonte: WSJ

San Diego - una petizione all'università chiede la rimozione del corso di cinema incentrato su Woody Allen - Best MoVie : Non si fermano le controversie legate a Woody Allen , e a far parlare di sé, adesso, è addirittura il mondo accademico, e in particolare l' Università della California, San Diego . Una studentessa del corso di teatro, Savanah Lyon, ha infatti lanciato una petizione online per chiedere al proprio Alma ...