Le immagini della nuova Renault RS18 per il Mondiale 2018

Le immagini della nuova Alfa Romeo-Sauber C37 per il Mondiale 2018 : Presentata online la monoposto della scuderia svizzera che grazie alla partnership con Alfa Romeo segna il rientro della Casa italiana in Formula 1 dopo 32 anni. Qui tutte le foto della nuova C37 ...

Alfa Romeo Sauber F1 Team - ecco le prime immagini della nuova monoposto – FOTO : Vi proponiamo le prime FOTO della monoposto (in versione definitiva) appena svelata, con cui l’Alfa Romeo si riaffaccia in Formula Uno nel campionato 2018, dopo 32 anni di assenza. L’ultima apparizione del Biscione nella competizione motoristica più importante del mondo, ricordiamolo, risale infatti al Gran Premio d’Australia del 1985, con le vetture guidate da Eddie Cheever e Riccardo Patrese. Si chiama C37 e le sue ...

L’ultimo bacio della sonda Cassini a Saturno. Le immagini della Nasa : A cinque mesi dell’addio della sonda Cassini con il relativo tuffo nell’atmosfera di Saturno il Jet Propulsion Laboratory della Nasa, che ha gestito la missione, mostra le immagini del bacio tra la sonda e il pianeta con gli anelli. Nelle ultime ore Cassini ha azionato le sue apparecchiature fotografiche registrando vedute di un gruppo di nuvole notturne illuminate dalla luce del sole, che riflette innumerevoli minuscole particelle ...

MotoGP - Honda 2018 : tutte le immagini della RC213V : Dopo Ducati, Yamaha e Suzuki l'avvicinamento al Mondiale 2018 è proseguito con il team del campione del mondo in carica: svelata la RC213V, la moto con cui Marc Marquez andrà a caccia del terzo titolo ...

Pistoia - minori aggrediscono anziano disabile/ Postano video su Facebook : le immagini choc della baby gang : Pistoia, minori aggrediscono anziano disabile in periferia e poi Postano il video su Facebook: individuati e fermati 4 adolescenti. Ecco le immagini choc della baby gang in azione(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:06:00 GMT)

Mercedes-Benz - Nuove immagini della AMG GT4 : La Mercedes-Benz continua a tenere viva l'attenzione sulla AMG GT4 in attesa del suo debutto al Salone di Ginevra. Quelli che vi proponiamo sono i nuovi teaser della berlina sportiva, già presentata nei giorni scorsi in alcune foto spia ufficiali.Carrozzeria a nudo, alettone compreso. La pellicola applicata alla carrozzeria di questo esemplare è decisamente vivace e aggressiva, ma va di pari passo con le scelte che l'AMG ha fatto per questo ...

Lexus - Le prime immagini della UX F Sport : La Lexus ha diffuso il primo teaser della UX, la inedita crossover compatta che debutterà nella variante definitiva al Salone di Ginevra. La UX si mostra per il momento nella versione F Sport e quello che è possibile scorgere è il volume posteriore, dominato da un unico elemento led che percorre orizzontalmente l'intero portellone. Questa soluzione è simile, ma non identica, a quella vista sulla UX concept. interessante notare come, giocando ...

Icone british - La storia della Mini in 40 immagini FOTO GALLERY : Da poche settimane è stato presentato al Salone di Detroit il restyling della Mini, che interessa le versioni a tre e cinque porte e la cabriolet, e porta al debutto il nuovo logo della Casa. Ma, guardando al futuro, cè grande attesa per la versione elettrica, presentata come concept al Salone di Francoforte in arrivo nel 2019.Lintuizione di Issigonis. Del resto, quella della Mini è la storia di una vettura rivoluzionaria. Piccola e ...

Genesis - Le prime immagini della berlina G80 : La Genesis sta collaudando un muletto della berlina G80. Escluso il rinnovo del modello, presentato solo nel 2016, si aprono diverse ipotesi sulla reale identità della vettura, ma una sigla in coda sembra fugare ogni dubbio.Cofano, parafanghi e paraurti modificati. Il marchio di lusso della Hyundai ha debuttato negli Stati Uniti e in Corea del Sud, quindi la presenza di un muletto in Scandinavia potrebbe confermare l'arrivo del brand in Europa ...

Le immagini shock della sparatoria riprese da uno studente : Impressionanti le immagini riprese da uno studente con uno smartphone durante la sparatoria nella scuola di Parkland, in Florida. Nel video si sentono le urla di terrore di ragazzi e ragazze. Tutti si buttano a terra per cercare riparo tra i banchi. Oltre una decina i colpi esplosi, in due riprese e a ripetizione. "O mio Dio!", si sente urlare più volte, mentre il killer continua a sparare.

Buon Mercoledì delle Ceneri 2018 : ecco il significato della celebrazione e le immagini per gli auguri [GALLERY] : 1/9 ...

Ballo del Doge 2018 : le immagini della 25esima edizione [Foto] : ... e al cantautore e musicista Zucchero Fornaciari, al Ballo del Doge 2018 hanno preso parte oltre 400 persone , personalità importanti del jet set internazionale e del mondo artistico e ...

Monza : arriva "Le immagini della fantasia" 2018 e parla giapponese : il Giappone il protagonista dell'edizione 2018 di "Le immagini della fantasia", la mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia che torna per la 21esima volta a Monza: apertura il 17 febbraio.