Lazio-Verona 2-0 | biancocelesti sono 4 i

La Lazio torna alla vittoria nel segno di Immobile : Verona ko 2-0 e quarto posto in classifica : La Lazio di Simone Inzaghi torna alla vittoria dopo un periodo altamente negativo e lo fa alla grande. I biancocelesti hanno mandato al tappeto il Verona di Fabio Pecchia frutto della doppietta di Ciro Immobile, bomber ritrovato e sempre più capocannoniere della Serie A. La partita è stata sempre in pugno da parte dei padroni di casa e nel primo solo Nicolas e qualche errore di troppo hanno permesso che il punteggio fosse solo di 0-0. Nella ...

Video Gol Lazio-Verona 2-0 : Highlightes e Tabellino Serie A - 25^ giornata 19-2-2018 : Risultato finale Lazio-Verona 2-0, Cronaca, Highlightes e Video Gol Immobile (x2), 25^ giornata Serie A, 19 febbraio 2018. Torna alla vittoria la Lazio di Simone Inzaghi che rifila due gol al Verona e si prende il quarto posto con una doppietta di Ciro Immobile, già a segno due volte nella partita d’andata. Nel primo tempo è partita fortissimo la squadra di casa che ha avuto almeno cinque palle gol nette, tutte sprecate. Nonostante ...

