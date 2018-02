Lazio | Inzaghi | Soddisfatto della prestazione De Vrij? Darà sempre il 100%

Lazio - Inzaghi : 'Champions? In corsa noi - Roma - Inter e Milan' : Intervistato da Premium Sport, il match winner Ciro Immobile esprime tutta la propria gioia per essere tornato al gol , e sono 22, che gli valgono il primato nella classifica dei cannonieri, : ' ...

Serie A - Lazio-Verona 2-0 : doppietta di Immobile - Inzaghi in zona Champions : ROMA - L'equazione è semplice: Immobile sta al gol come la Lazio alla vittoria. Ciro - a poche ore dal suo 28° compleanno - torna a segnare dopo oltre un mese e mezzo di astinenza , 6 gennaio, poker ...

Lazio-Verona - Inzaghi prepara una “sorpresa” di formazione : Lazio-Verona è alle porte, questa sera le due squadre chiuderanno il 25° turno di Serie A con la gara dell’Olimpico. Il tecnico dei padroni di casa, Simone Inzaghi, dovrà fare a meno di una pedina molto importante della sua squadra, vale a dire il brasiliano Lucas Leiva, squalificato per l’incontro. Dunque la Lazio ha lavorato in questi giorni alla sostituzione di uno dei cardini della squadra ed Inzaghi sembra essere arrivato ad una ...

Steaua-Lazio 1-0 : Gnohere gol - Inzaghi non si risolleva : Numeri preoccupanti, in attacco come in difesa: la Lazio perde la terza partita di fila, la quarta nelle ultime cinque. A Bucarest l'andata dei sedicesimi di Europa League finisce 1-0 per la Steaua ...