Lazio | festa di compleanno con doppietta | Immobile sempre più capocannoniere

Milan-Lazio 2-1 : Cutrone e Bonaventura fanno festa - i rossoneri risalgono la china! : Il Milan ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel primo posticipo della 22^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Un successo importante per i rossoneri che mandano in visibilio San Siro e sembrano guarire sotto la cura Gattuso: ora hanno agganciato la Sampdoria al sesto posto in classifica ma i blucerchiati giocheranno questa sera contro la Roma. La Lazio ha invece perso dopo otto partite ma rimane comunque in terza posizione visto il pareggio ...