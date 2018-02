Lazio | De Vrij ed il mancato rinnovo | Simone Inzaghi commenta così

Lazio - De Vrij non rinnova. L'olandese verso l'Inter : ROMA - Stefan de Vrij non rinnoverà con la Lazio. Troppo tempo è passato tra la proposta della Lazio e la risposta del giocatore, arrivata in linea di massima solo a parole e mai nero su bianco. ANDRÀ ...

Lazio - Tare : 'Rinnovo De Vrij? Abbiamo ritirato la nostra proposta - a giugno ci saluteremo' : L'unica cosa che non manca in questo mondo sono i giocatori. Accordi con altri club? No - sottolinea Tare ai microfoni di Mediaset Premium - Noi Abbiamo fatto le cose come si doveva e all'ultimo ...

De Vrij non rinnova con la Lazio - il difensore ha già l’accordo con l’Inter : tutti i dettagli : La Lazio sta disputando una stagione importante nonostante le ultime prestazioni non entusiasmanti, la squadra di Simone Inzaghi è in piena lotta per la qualificazione in Champions League ed anche in Europa League può ancora essere competitiva. Un protagonista fino al momento è stato sicuramente il difensore De Vrij, nelle ultime ore è arrivata però una brutta notizia per i biancocelesti, l’annuncio di Tare sul difensore, l’olandese ...

Lazio - Tare : "A fine stagione De Vrij andrà via. Grazie - ma c'è un limite..." : L'unica cosa che non manca in questo mondo sono i giocatori". Al momento, però, il d.s. smentisce accordi con altri club. "Noi abbiamo fatto le cose come si doveva e all'ultimo momento tutto è ...

Clamoroso Tare : 'De Vrij lascerà la Lazio a giugno' : L'unica cosa certa è che nel mondo i giocatori non mancano e noi dovremo essere bravi a trovarli' . Tags: Tare , Lazio , De Vrij , Calciomercato Tutte le notizie di Calciomercato

Lazio - l’annuncio di Tare : “Rinnovo De Vrij? Abbiamo preso una decisione” : Poco prima del fischio d’inizio del match di campionato contro il Verona, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, ha messo fine alla telenovela De Vrij svelando che andrà via a fine stagione: “Penso che la Lazio si ritirerà dalla proposta fatta a Stefan per motivi che diremo più avanti. E’ stata una scelta fatta dopo tanti mesi e anni di trattative ma c’è ...

Lazio - Tare "De Vrij via a fine stagione" : ROMA, 19 FEB - S"e sono ancora fiducioso che De Vrij possa firmare con noi? Penso che ritireremo la proposta che gli abbiamo fatto, i motivi li diremo più avanti: c'è un limite a come sono andate le ...

Probabili formazioni/ Lazio Verona : De Vrij - il difensore goleador. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Lazio Verona: Quote, le ultime novità live sul posticipo di Serie A per la 25^ giornata. I moduli e i titolari: obiettivi opposti all'Olimpico(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 15:49:00 GMT)

Lazio - a fine febbraio la decisone di De Vrij : Secodo La Gazzetta dello Sport entro la fine di febbraio Stefan De Vrij scioglierà i dubbi riguardo il suo futuro. La Lazio attende impaziente, ben sapendo che più tempo passa più il rinnovo del contratto diventa difficile. L'...

Lazio - Matteo Materazzi fa il punto sulla situazione di De Vrij : “Ecco perchè non arriva il rinnovo” : La Lazio a cominciare dalla trasferta di Bucarest con la Steaua, valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League, dovrà invertire il trand delle ultime partite dove sono arrivate tre sconfitte consecutive in campionato che hanno fatto scivolare i biancocelesti al quinto posto in classifica, ovvero fuori dalla zona Champions League. In casa Lazio però continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo di Stephan De Vrij. La firma ...

Lazio - rinnovo de Vrij in stand-by : Reintegrato Felipe Anderson, la Lazio spera di risolvere, il prima possibile anche la questione de Vrij. Il rinnovo del centrale olandese tarda ad arrivare e sono diversi i club pronti a farsi avanti, ...

Napoli-Lazio 4-1 - Callejon risponde a De Vrij - Mertens chiude la rimonta : Più il cammino si fa difficile, più il Napoli capolista si esalta. Contro la Lazio è entrata in campo una squadra tesa per l'infortunio di Ghoulam, l'emergenza in difesa e il sorpasso momentaneo della ...

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : 1-1. Callejon risponde a De Vrij : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus,...

LIVE Napoli-Lazio - cronaca e risultato in tempo reale : De Vrij-Callejon - 1-1 dopo 45' : Notizie sul tema Napoli-Lazio streaming gratis e diretta TV, oggi 10 febbraio 2018 Napoli-Lazio probabili formazioni: le ultime novità sulla sfida del San Paolo Napoli, Caiazza: 'Sui social ho letto ...