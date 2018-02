Lazio | De Vrij annuncia l’addio | “Fa male andare via così | ma…”

Lazio - De Vrij scrive ai tifosi e conferma : “non abbiamo trovato l’accordo” : Stephan De Vrij a fine stagione lascerà la Lazio a parametro zero. Il difensore olandese non rinnoverà il proprio contratto con il club biancoceleste. Ad annunciarlo è stato il ds dei capitolini, Igli Tare, prima del match contro il Verona e oggi è arrivata la conferma del giocatore. De Vrij infatti ha scritto un messaggio sui propri social rivolto ai tifosi laziali: “É stato un periodo difficilissimo pieno di specuLazioni sul mio futuro ...

DE VRIJ ALL'INTER?/ Non rinnova con la Lazio : pronto a firmare per 5 anni a 4 milioni a stagione : De VRIJ ALL'INTER? Non rinnova con la Lazio: pronto a firmare per 5 anni a 4 milioni a stagione. Sul centrale c'erano anche la Juventus e altri diversi club inglesi pronti a rilanciare.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:17:00 GMT)

Lazio - Radu : 'Testa allo Steaua - ma vogliamo la Champions'. Wallace : 'De Vrij ci mancherà' : Tre punti a e quarto posto per festeggiare un traguardo importante. Stefan Radu non poteva chiedere di meglio in occasione della partita con l'Hellas Verona: 'La nostra vittoria è stata più importane ...

Inter - la riveLazione di Miranda sull’addio e l’arrivo di De Vrij : calza tutto a pennello! : L’Inter si appresta a rivoluzionare il proprio pacchetto arretrato a costi davvero contenuti. Come detto già nella serata di ieri, De Vrij non rinnoverà con la Lazio ed ha già una bozza d’accordo con i nerazzurri per la prossima estate. Un acquisto a parametro zero davvero d’alto livello, che andrebbe a completare un reparto che in questa stagione ha fatto vedere d’avere potenziale, sopratutto con l’esplosione di ...

Lazio - Inzaghi : "Soddisfatto della prestazione. De Vrij? Darà sempre il 100%" : Simone Inzaghi è soddisfatto, la sua Lazio ha dominato il Verona sin dalle battute iniziali, ha portato a casa una vittoria meritata e ha scavalcato l'Inter al quarto posto in classifica. "Era una ...

Lazio - De Vrij ed il mancato rinnovo : Simone Inzaghi commenta così : Importante successo in campionato per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi ha avuto la meglio del Verona, passo in avanti per la qualificazione in Champions League, ecco le parole del tecnico ai microfoni di Mediaset Premium: “sapevamo che sarebbe stata una gara molto importante ma ero fiducioso perchè in questi giorni i ragazzi avevano lavorato bene. Li ho visti concentrati ma gli avevo detto di rimanere sereni. Stasera non era facile ...

Lazio - Tare : 'Rinnovo De Vrij? Abbiamo ritirato la nostra proposta - a giugno ci saluteremo' : L'unica cosa che non manca in questo mondo sono i giocatori. Accordi con altri club? No - sottolinea Tare ai microfoni di Mediaset Premium - Noi Abbiamo fatto le cose come si doveva e all'ultimo ...

De Vrij non rinnova con la Lazio - il difensore ha già l’accordo con l’Inter : tutti i dettagli : La Lazio sta disputando una stagione importante nonostante le ultime prestazioni non entusiasmanti, la squadra di Simone Inzaghi è in piena lotta per la qualificazione in Champions League ed anche in Europa League può ancora essere competitiva. Un protagonista fino al momento è stato sicuramente il difensore De Vrij, nelle ultime ore è arrivata però una brutta notizia per i biancocelesti, l’annuncio di Tare sul difensore, l’olandese ...

