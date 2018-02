Laura Boldrini ignora le minacce sui siti dei comunisti

Laura Boldrini esulta perché Mantova revoca la cittadinanza a Benito Mussolini : C'è una città che si schiera con Laura Boldrini e rende felice la presidenta della Camera : si parla di Mantova, che ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini , in barba alla storia. La ...

Riforma pensioni/ Laura Boldrini : Legge Fornero va modificata (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Laura Boldrini: Legge Fornero va modificata. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 febbraio(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 16:37:00 GMT)

Laura Boldrini chiede lo scioglimento di Casapound : 'Non c'è posto per loro' : Laura Boldrini, ex presidente della camera dei deputati, è sempre stata un'accesa sostenitrice della lotta al razzismo al fascismo e si è sempre schierata a favore dell'immigrazione nel nostro Paese. Così, in visita al quartiere Niguarda di Milano, la Boldrini tuona contro tutti i movimenti che si ispirano al fascismo, Casapound compresa, invocandone lo scioglimento. Il murales nel quartiere Niguarda La ex presidente ha deciso di recarsi in ...

Laura Boldrini al presidio davanti al murales antifascista nel quartiere Niguarda di Milano : "Tutti i gruppi neofascisti vanno sciolti" : "Tutti i gruppi che si ispirano ai neofascisti vanno sciolti". Lo ha detto la presidente della Camera e candidata con Liberi e Uguali, Laura Boldrini, davanti al murales antifascista realizzato a Niguarda, quartiere di Milano che è una sorta di fucina antifascista del capoluogo lombardo. "Noi dobbiamo dirlo con forza: i gruppi che si rifanno a una ideologia fascista vanno sciolti. Non c'è spazio per loro in democrazia", ha ...

Laura Boldrini - alla presidenta scatta la molla davanti al murale comunista : 'I gruppi neofascisti vanno sciolti' : Poco male se da Piacenza a Bologna i criminali dei gruppi antifascisti si scontrano con la polizia e all'occasione picchiano in tre un carabiniere caduto per terra, secondo Laura Boldrini il problema ...

Laura Boldrini a Milano : Gruppi che si ispirano al fascismo vanno sciolti : Prosegue la campagna elettorale e proseguono anche la campagna antifascista della presidente della Camera Laura Boldrini e candidata di Liberi e Uguali in Lombardia. Da Milano lancia il suo appello: "Non c'è spazio nella democrazia per i fascisti"L'attacco ai fascisti dal murale di NiguardaLa Boldrini ha partecipato nerlla giornata di domenica 18 febbraio a un un'iniziativa al murale di Niguarda dedicato alla ...

Laura Boldrini - l'ultima baracconata : maglietta femminista - 'comprata in Canada nel negozio da uomini' : Altro giro, altra baracconata di Laura Boldrini . A un'iniziativa elettorale di Liberi e uguali a Brescia, la presidenta della Camera si è presentata così come potete vedere, sfoggiando una maglietta ...

Vittorio Sgarbi a Cecilia Strada : 'Le spiego cos'è la fig...'. E Laura Boldrini impazzisce : 'Non devi parlare' : Diciamo che la questione non è politica, e finirei qui'. Insomma, Sgarbi ha risposto a tono. Eppure, la Boldrini condanna - ovviamente - solo lui. L'indignazione della presidenta, che assomiglia ...

Cristina Rossello - la candidata di Silvio Berlusconi : 'Laura Boldrini è attenta alle parole - io al merito' : Cristina Rossello, avvocato di Silvio Berlusconi nella causa di divorzio da Veronica Lario , è uno dei volti nuovi di Forza Italia, dopo che il Cavaliere glielo ha espressamente chiesto: 'Ho risposto ...

Incredibile bufala Olga Boldrini - nonna di Laura : in realtà è la vecchia che balla : Queste sono le ore della bufala Olga Boldrini, pseudo nonna di Laura, spacciata per la vecchia che balla, ed accusata di prendere una pensione di invalidità di 8500 euro, invitando per di più alla condivisione in caso di indignazione. Siamo al cospetto di un'altra 'mattacchionatta', nata magari per gioco, almeno all'inizio, ed in cui però molti italiani hanno finito col cadere (probabilmente quelli che non hanno seguito il Festival di Sanremo ...

Laura Boldrini - Matteo Salvini : 'Le auguro di raccogliere quello che ha seminato' : 'auguro a Boldrini di raccogliere quello che ha seminato... In che senso? In termini di voti'. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a Otto e Mezzo su La7 nel primo confronto televisivo con la ...

Laura Boldrini la spara grossa : 'Anche per me clandestini vanno espulsi' : 'Il reato di clandestinità è stato un flop assoluto, con la Bossi-Fini hanno fatto due sanatorie, un milione di persone irregolari sono state sanate con un permesso di soggiorno'. Lo dice la ...

Laura Boldrini a Tgcom24 : "Sugli omicidi di Pamela e Jessica reazioni troppo diverse" : Il presidente della Camera a "Fatti e Misfatti": "E' inaccettabile strumentalizzare la violenza sulle donne. Migranti? Bisogna introdurre le quote regolari". Poi una stoccata a Salvini: "Porta la Lega sulle stesse posizioni dell'estrema destra".

