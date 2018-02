calcioweb.eu

: L'#Arsenal non molla la presa per #Rugani: pronta l'offerta alla #Juve, la parole dell'agente - CalcioWeb : L'#Arsenal non molla la presa per #Rugani: pronta l'offerta alla #Juve, la parole dell'agente - 1987_Lorenza : @JCTweet_ @mistervalencia9 @spano81 @Bero_miranda @marrus91 City e Chelsea non mi pare abbiano difese impeccabili.… - 1987_Lorenza : RT @Rudy68Rudy: @1987_Lorenza @dr91j @il_farmacista Dipende da che parte lo hai letto, comunque, x me non ci sono problemi. Dicevano anche… -

(Di martedì 20 febbraio 2018) L’Arsenal rimane in pressing per Daniele. L’interesse del club londinese per il difensore bianconero è noto e risale al gennaio 2016. Wenger ha provato in tutti i modi a portare l’ex Empoli in Premier League ma lantus ha respinto ogni assalto in tutte le sessioni di mercato. Con l’addio di Bonucci, si pensava chepotesse diventare un titolare del club campione d’Italia ma il ritorno di Benatia ad alti livelli ha ‘rovinato’ i piani del centrale classe 1994. Quando è stato chiamato in causa, comunque,ha sempre risposto presente sfornando ottime prestazioni come quella nel derby della Mole, in cui è stato lanciato titolare a sor. I ‘Gunners’ in estate tornerannocarica e l’agente del difensore bianconero, in un’intervista al ‘Daily Mail’, ha ammesso che la cessione a giugno è ...