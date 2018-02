La tratta dei minori passa per un sito Usa che è impossibile far chiudere

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - CHI SARÀ ELIMINATO?/ Nuovi concorrenti e forse un ritorno shock : ecco di chi si tratta : ISOLA dei FAMOSI 2018, chi SARÀ il prossimo eliminato e i Nuovi concorrenti in arrivo in Honduras? Amaurys Perez verso l'abbandono, ecco perchè(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:08:00 GMT)

“Non ci sto” : nuova provocazione di Eva Henger contro Francesco Monte. Non ritratta le accuse fatte all’Isola dei Famosi e - appena le arriva ‘la voce’ - la ex naufraga parte in quarta. Ora resta da capire come la prenderà Alessia Marcuzzi… : Isola dei Famosi. O ‘Isola dei Fumosi’, come la chiama ormai ogni sera Striscia la notizia, che continua a scavare per risolvere la matassa dello scandalo droga che ha travolto Francesco Monte. Ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e, da un paio di settimane, anche ex naufrago dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. A provocare la tempesta, che non c’entra nulla ...

Mafia : difesa Mancino - nel processo trattativa affezione giustizialista dei pm : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "L'ufficio del pubblico ministero ha evidenziato un percorso politico deviato" per Nicola Mancino "che peraltro da politico si sarebbe trasformato in criminoso, nell'ideazione della trattativa". Così l'avvocato Massimo Krogh, proseguendo la sua arringa difensiva nel pr

Isola dei Famosi 2018 - droga sull'isola : Eva ritratta : "Felice di aver detto la verità ma la modalità è stata sbagliata" : L'attrice ritorna sul caso della droga sull'Isola e ammette di aver sbagliato a non aver parlato prima.

“I figli di Alessia Mancini… Ecco come li tratta”. Brutte accuse contro l’ex velina. È successo durante la diretta dell’Isola dei famosi e la frase - a dir poco tagliente - è rimbombata in studio scatenando tutti : Dopo due settimane di tempesta a causa del canna gate Alessia Marcuzzi apre la quarta puntata de L’isola dei famosi con un messaggio forte e chiaro: ”Il nostro è un programma di intrattenimento, quindi vogliamo divertirci, oggi per noi è un nuovo inizio”. Un rvm su Paola e Alessia Mancini, esponenti dei gruppi dei mejor e dei pejor apre una discussione sul ruolo delle mamme in televisione. L’ex tronista di Uomini e ...

Tuscania : Rivellino verso il sold out per l'omaggio a Pino Daniele dei "Gente distratta" : Sabato 17 febbraio, alle ore 21, grande appuntamento con la musica a Rivellino di Tuscania. Fuori abbonamento, nella rassegna curata da Ar Spettacoli con la partnership di Carramusa Group ed il patrocinio del Comune, è prevista infatti la performance dei "Gente Distratta" che si esibiranno in un omaggio a Pino Daniele. La band, che ...

tratta DELLE PERSONE/ La suora : prostituzione - il 90% dei clienti è cattolico : Si è tenuta ieri la terza Giornata mondiale contro la TRATTA DELLE PERSONE, organizzata da una suora su ispirazione DELLE parole del papa, ecco di cosa si TRATTA(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 17:27:00 GMT)

“Ladra!”. Isola dei Famosi - è guerra : tutti contro Cecilia Capriotti. La naufraga ha commesso un passo falso per la sparizione di un oggetto ‘molto prezioso’ e ricercato da tutti. Non si tratta di cibo e qualcuno pensa malissimo : L’Isola dei Famosi è arrivata alla terza puntata, ma i colpi di scena non si sono fatti attendere. Il droga gate che ha coinvolto Francesco Monte ed Eva Henger ha creato molto scompiglio. L’ex tronista ha deciso di abbandonare il gioco per tutelare i suoi interessi, mentre l’ex pornostar persevera nelle sue accuse. Mediaset e Magniolia intanto hanno fatto i loro controlli e dalle immagini a disposizione non risultano irregolarità. Ma la ...

Massimiliano Caroletti/ Il marito di Eva Henger : "trattata come un pentito di mafia" (Isola dei famosi 2018) : Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger lancia pesanti accuse via social per il trattamento riservato all'ex naufraga dopo l'eliminazione all'Isola dei famosi 2018.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 06:46:00 GMT)

“L’hanno pagata…”. Nuovo capitolo scottante sul caso droga all’isola dei Famosi. Tra urla - accuse - ritrattazioni e sanzioni pesanti - adesso arriva la bomba che nessuno si aspettava. A farla un personaggio che la sa lunga : “È tutto falso” : All’Isola dei famosi tira aria di tempesta e il problema non è certo meterologico. Tutti stiamo seguendo ‘l’affaire’ marijuana che vede coinvolti Eva Henger in qualità di accusatrice e Francesco Monte nei panni dell’accusato. L’ormai ex naufraga ha accusato l’ex di Cecilia Rodriguez di aver fatto uso di sostanze nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del reality e la questione ...

Viterbo : La tratta della ferrovia dei due mari Civitavecchia Orte e il porto di Civitavecchia : ... , dati del Piano di bacino dei Trasporti della Provincia di Viterbo, e quindi ai benefici ambientali e salutari e al possibile riassetto del territorio con lo sviluppo dell'economia, del turismo. La ...

Al via in Sicilia nuovi impianti tecnologici per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti : ... stiamo mettendo le basi per far funzionare la raccolta differenziata e creare, quindi, le condizioni per avviare, anche in Sicilia, il comparto industriale relativo all'economia circolare. Un ...

trattativa Stato-mafia - l'atto d'accusa dei pm di Palermo. “Condannate Mancino - Mori e Dell’Utri” : La procura chiede 6 anni per l’ex ministro dell'Interno accusato di falso, 15 per il generale del Ros, 12 per l’ex senatore FI. Cinque anni per Ciancimino,...

trattativa Stato-mafia - l'atto d'accusa dei pm di Palermo : "Condannate Mancino - Mori e Dell'Utri" : Durante l'inchiesta 'Trattativa' è emerso che un mese dopo la morte di Falcone, l'allora capitano De Donno chiese una 'copertura politica' per l'operazione Ciancimino , il dialogo segreto con l'ex ...