La strategia del decoro al centro di Roma ignora il tessuto economico capitolino e i suoi

Si avvicinano le elezioni e la strategia della Chiesa disorienta : ... oppure se la garbata neutralità curiale implichi che, alla fin fine, un partito vale l'altro: non si capisce, insomma, se sia una precisa strategia ecclesiastica ignorare a bella posta la politica ...

Elezioni 2018 - la strategia dell’incertezza : Dalla strategia della paura siamo passati alla “strategia dell’incertezza“. E’ l’apoteosi del dubbio che ci invade. Cartesio gongola, perché il suo cogito ergo sum oggi si palesa come l’unica certezza che possediamo. In politica la forza del dubbio, ha un valore enorme perché se tutti i cittadini cominciano a dubitare del comportamento politico, davvero le cose potranno cambiare. Oggi l’enorme successo del giornale Il Dubbio, lo ...

Balcani : ministro Esteri bulgaro - strategia allargamento rafforza riforme e prospettive Ue della regione : Zaharieva è così intervenuta oggi alla Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune , Pesc, e la Politica di sicurezza e difesa comune , Psdc, , che si è aperta lo scorso ...

Formazione Atalanta - turnover con la Fiorentina? La strategia di Gasperini in vista del Dortmund : Formazione Atalanta – La sconfitta per 3-2 rimediata in Germania contro il Dortmund, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, brucia ancora in casa Atalanta visto che il goal vittoria dei gialloneri è arrivato in pieno recupero. Giovedì si giocherà la gara di ritorno con gli orobici che hanno numerose chance di passare il turno. Prima però la ‘Dea’ dovrà affrontare la sfida di campionato con la Fiorentina: ...

Parma capitale della cultura - la strategia vincente di Pizzarotti : il dialogo col Pd e l’alleanza con Reggio Emilia e Piacenza : A sei mesi dall’inizio del suo secondo mandato da sindaco, Federico Pizzarotti brinda di nuovo con la “sua” Parma nominata a capitale della cultura 2020. “Sono più emozionato oggi del giorno delle elezioni. Mi avete lasciato senza parole. Abbiamo una grande possibilità”, ha commentato a caldo il primo cittadino ex Cinque stelle che lo scorso giugno è stato rieletto alla guida del Comune con la sua lista civica Effetto Parma. Soltanto nel 2012, ...

I segreti della strategia di Matteo Salvini sui social network : Matteo Salvini ha superato da pochi giorni la soglia dei due milioni di mi piace su Facebook. Nel video che celebra questo traguardo, il leader del Carroccio sostiene di essere partito “senza soldi” e “con pochi amici“. Eppure, questo traguardo è figlio di un pensiero strategico molto preciso che si è evoluto, nel corso del tempo, attraverso un’accurata pianificazione. Se andassimo a fare il reverse engineering ...

I segreti della strategia di Matteo Salvini sui social network : Salvini sta raffinando l'uso dei sentimenti nella sua campagna elettorale social. Più ci si avvicina alle elezioni, più i suoi post sono ottimizzati

Smog - la Germania studia mezzi pubblici gratis. Mentre Roma ripropone la “strategia” dell’anno scorso : Da un lato un piano ambizioso – e molto costoso – che prevede di rendere gratuiti i mezzi pubblici nelle città industriali. Dall’altro la riproposizione di una strategia approvata tre mesi fa e ancora priva di molti decreti attuativi. Sono le risposte della Germania e dell’Italia alla Commissione Ue, che a gennaio ha convocato entrambi i Paesi (insieme a Francia, Spagna e Regno Unito) contestando l’eccessivo ...

JESSICA FAORO - DELITTO VIA BRIOSCHI/ Milano - la strategia dei regali del tranviere Garlaschi : Milano, JESSICA FAORO uccisa in casa in via BRIOSCHI: arrestato Alessandro Garlaschi, "lei aveva in mano il coltello, io ho solo reagito". Lite per un film o approccio rifiutato?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 00:39:00 GMT)

Kosovo : governo in parte deluso da strategia allargamento Ue : ANSAmed, - PRISTINA, 7 GEN - Il governo di Pristina si e' mostrato in parte deluso per il trattamento riservato al Kosovo dalla strategia di allargamento Ue ai Balcani occidentali presentata ieri ...

Se esplodo mi risputi : la strategia del coleottero bombardiere : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Microsoft : la strategia hardware del 2018 si baserà su dispositivi premium in grado di competere con Apple : Stando a quanto riportato dal sito web thurrot.com, Microsoft avrebbe già stabilito e definito la sua strategia del 2018 per quanto concerne l’hardware dei suoi OEM. Il big di Redmond si aspetta quest’anno dai grandi produttori quali Acer, Asus e Lenovo nuovi dispositivi come convertibili, laptop e 2-in-1 in grado di competere con la famiglia Surface, il Pixelbook di Google e con il MacBook e l’iPad Pro di Apple. In sostanza, ...

Calciomercato - niente ‘diritto di recompra’ in Italia? La strategia della Juventus per farlo ‘a modo suo’ : Il famoso ‘diritto di recompra’, quello che ha permesso al Real Madrid nell’estate 2016 di riportare alla base Alvaro Morata versando nelle casse della Juventus circa 30 milioni di euro, in Italia non previsto dall’ordinamento sportivo. Tuttavia la Juventus stessa, come riportato da ‘TuttoSport’ riesce a farlo a modo suo con i vari giovani che cede sul mercato ma che continuare a monitorare per un eventuale ...

Quando Grillo era pro-vax L'inutile manfrina della Raggi Vaccini - la strategia dei 5 Stelle : E alla fine, gratta gratta, il no vax doc salta fuori. Al di là della cortina fumogena messa in campo per insipienza o pseudo-tattica politica dai Cinque Stelle, che dicono che loro non sono contro i Vaccini (e come se si dicesse che Gandhi è un fautore della violenza), le sirene delle elezioni fanno il loro lavoro (a proposito, la pasionaria no vax, Sara Cunial è stata riammess Segui su affaritaliani.it