La politica più sexy? L' ex Iena ora 5 stelle Giarrusso vota l' azzurra De Girolamo

“Ha ucciso la giovane amante!”. Choc nella politica italiana : arrestato. Lui 64 anni - lei 25 in meno. Sulla sua colpevolezza non ci sarebbero più dubbi. Il cadavere della donna era stato trovato nel fiume : Non esiste il delitto perfetto. A un anno dall’omicidio, il giallo legato alla morte di Kruja Lavdije è arrivato a una svolta. La donna, una 40enne albanese che lavorava come badante a San Colombano al Lambro, paese lombardo in provincia di Milano, era ritrovata cadavere l’8 giugno 2016 a Monticelli d’Ongina (Piacenza) nelle acque del fiume Po. Ieri i carabinieri hanno arrestato un uomo di 64 anni. E non un uomo qualsiasi. Si ...

Antropologi : appello alla politica - più informazione scientifica contro i razzismi - : Mettere la conoscenza al servizio della battaglia civile e politica contro i razzismi: è questa l'iniziativa proposta dagli Antropologi, illustrata oggi nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. A ottanta anni dalla promulgazione delle ...

È la scelta più saggia Ora parola alla politica : I giudici di Milano avevano a disposizione una soluzione facile e telegenica: assolvere Marco Cappato, farsi guidare non dalla legge ma dall'emozione, dalle immagini raggelanti di un uomo ridotto a larva, dalle frasi accorate di una madre in aula, dalle lacrime di un pubblico ministero e stabilire in sentenza ciò che detta il cuore, cioè che strappare Dj Fabo a una vita di strazio è stato un gesto d'amore; o potevano imboccare ...

"Chiediamo alla politica più attenzione per risolvere i problemi delle aziende agricole del territorio" : In ultimo, Confagricoltura Cuneo lancia l'appello affinché la politica intervenga per dotare il territorio provinciale di infrastrutture all'altezza dell'economia della Granda: " Anche le nostre ...

Siccità - l’acqua non c’è più ma la politica non ne parla – L’istantanea di Caporale : Provate a non bere. Solo per mezza giornata. O provate a non lavarvi per due giorni interi. Questo inverno ha piovuto la metà di quel che attendevamo e se tutto dovesse andare per il verso sbagliato l’emergenza Siccità inizierà molto prima dell’estate. A Palermo già hanno iniziato a prevedere il razionamento. l’acqua è l’oro blu. l’acqua è la nostra vita. E’ come l’aria. Dovremmo riparare in fretta la nostra rete idrica che è un colabrodo, e ...

Vicenza rimuove il crac bancario. E la politica è sempre più distante : Tasi e tira, dicono i vicentini. Sta’ zitto e vai avanti. Lasciati tutto alle spalle, rimboccati le maniche e vai avanti. Stradella Banca Popolare è un vicolo stretto nel cuore di Vicenza. A due passi dalle vetrine di Corso Palladio, dietro alla storica sede di Palazzo Thiene, la targa all’inizio di questa strada è anche l’unica traccia visibile ri...

politica da ring : Di Maio il leader più aggressivo : Attacchi, punzecchiature, polemiche incrociate. Nel tutti contro tutti che si consuma sul ring dei social, quello che spara di più, e in tutte le direzioni è il candidato premier grillino, Luigi Di Maio. Chi invece twitta, ma si attiene ai temi del programma senza mirare sui rivali, è Silvio Berlusconi. Le rilevazioni del Social monitor di Youtrend sulla campagna elettorale 2.0, evidenziano come quella del leader pentastellato sia la più ...

Istat - calo record delle nascite/ Italia più vecchia - solo 464mila bimbi nel 2017 : la vera emergenza politica : Dati Istat, calo record delle nascite in Italia: Paese sempre più vecchio, solo 464mila bimbi nati nel 2017. Cresce numero di stranieri, giovani sempre meno: la vera emergenza politica(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:54:00 GMT)

Quando la politica si fa coi vip. Scopri i candidati - non politici - più citati dai media : Piazza in lista il candidato di grande richiamo mediatico. La Società dello spettacolo ha le sue ragioni e tra queste, Quando parliamo di elezioni, c'è il ricorso massiccio a personaggi pubblici con ...

Manifestazione politica di Forza Italia - Scilla : "Importante l'asse Palermo Roma per un Paese che conti di più in Europa" : L'incontro parecchio partecipato ha permesso di analizzare la situazione politica nazionale e regionale e di tracciare un percorso utile all'intero Paese per riprendere le redini di una economia ...

Barbara Palombelli : 'La politica non conta più - comanda la finanza' : Nel mondo occidentale, non solo in Italia, la politica ha perso potere e leadership. La finanza decide, i governi ubbidiscono. Tutto il resto è noia...'. La dura verità.

Elezioni - Boldrini - Leu - : 'Turpiloquio di Salvini non è politica - italiani meritano di più' : Matteo Salvini si deve scusare con gliitaliani perché le sue sparate sul razzismo fanno il giro del mondo'. Lo dice Laura Boldrini , Leu, al...

Elezioni - Scalfari : “M5s? Con Grillo era politicamente più comprensibile - con Di Maio è molto più pericoloso” : “Liberi e Uguali? Avrebbero dovuto chiamarsi Giustizia e Libertà come il motto dei fratelli Rosselli“. Esordisce così, a Dimartedì (La7), il fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, che non risparmia caustiche critiche alla coalizione LeU e al M5S. Alla domanda del conduttore, Giovanni Floris, che gli chiede se vuole lasciare domande al candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite della trasmissione, il giornalista ...

FINANZA E politica/ Da Pioltello a Philadelphia - la crescita che non ci aspetta più : C'è un problema che l'Italia condivide con altri paesi avanzati: la stagnante produttività del lavoro, che influisce negativamente sull'economia. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:04:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ Se i gattopardi peggiorano la crisi, di G. FabiSPILLO/ Il finto sorpasso della Francia sull'Italia nel fisco, di A. Lagravinese