La più bella campagna elettorale di tutti i tempi

Salernum - Quaglia : «Contro l'Alfaterna la vittoria più bella» : SALERNO - Il Salernum ha battuto l'Alfaterna per 0-1 con un gol di Citro, nella 22a giornata del girone D di Promozione. "Sono molto felice del risultato e della prestazione dei miei ragazzi - ha ...

Dj Fabo - ‘la vita più bella del mondo’ nelle parole della fidanzata Valeria. “Così l’ho liberato dall’inferno” : “Glielo avevo sempre assicurato che avrei rispettato la sua volontà: per me era un modo di restituirgli un po’ di quella dignità che il suo corpo impazzito gli toglieva ogni santo giorno rendendolo dipendente dai farmaci e dagli altri, straziato dai dolori, inchiodato dentro un letto”. La voce è quella di Valeria Imbrogno, fidanzata di Fabiano Antoniani, il dj Fabo che il 27 febbraio 2017 ha scelto il suicidio assistito nella ...

“La Catania Destrutta di Domenico Guglielmini” : Ivan Nicosia rispolvera la più bella testimonianza sul Terremoto della Val di Noto : Un viaggio drammatico e appassionante, zeppo di emozioni: “La Catania Destrutta di Domenico Guglielmini” è la migliore testimonianza del Terremoto della Val di Noto che nel mese di gennaio 1693 ha devastato la Sicilia orientale provocando 60.000 morti e uccidendo un’intera generazione, segnando tragicamente la storia dell’isola. E’ stato il Terremoto più forte di sempre in Italia, secondo le ricostruzioni degli ...

Genoa - Ballardini in estasi : “la partita più bella” : partita strepitosa del Genoa nella gara di campionato di Serie A contro l’Inter, merito anche e soprattutto del tecnico Ballardini. Il tecnico al termine della partita è entusiasta come riporta Gianluca Di Marzio: “Stasera abbiamo tenuto il campo con personalità, contro una squadra in salute, che sta bene. Siamo stati molto bravi e un po’ fortunati. Il mio Genoa più bello? Sono d’accordo. Stiamo crescendo nel gioco, nella qualità. ...

L'italiano - la lingua più bella del pianeta e la quarta più studiata al mondo : Eppure potersi esprimere in una lingua che ha segnato nel mondo la musica, le arti, la scienza, il canto dovrebbe riempirci di orgoglio. Annalisa Andreoni nel suo libro "Ama L'italiano. Segreti e ...

La rete più bella segnata da Fabio Caramel : dona il midollo osseo ad una sconosciuta : ROMA - La storia del difensore 25enne dello Spinea , club attualmente inserito nel girone C della Promozione, Fabio Caramel merita di essere raccontata perché arricchisce il mondo del calcio di una storia straordinaria. Il ragazzo domenica non si è presentato alla partita dell'anno contro la capolista Arcella , uno di quei match che valgono una stagione. Il motivo è tutt'...

Alisson : 'Roma - lo scorso anno mi sono sentito abbandonato. Su Biglia la parata più bella della mia carriera' : Il portiere della Roma Alisson ha parlato a Sportweek , magazine della Gazzetta dello Sport , della sua esperienza nel calcio italiano, svelando anche qualche curioso retroscena. È impossibile per un tifoso comprare una sua maglia: non è in vendita! 'Lo so. tante persone si lamentano e ...

Matt Bellamy : «Viviamo in un'epoca in cui le idee più folli sono in prima serata» - : Allo stesso modo è diventato difficile mettere in evidenza le lacune di qualcuno, per esempio usando la scienza. È un atteggiamento considerato insensibile. Ho scritto le strofe per liberarmi dall'...

“Divina”. Mora - occhi azzurri e super hot. La più bella delle Olimpiadi invernali. Si chiama Anastasia - ha 25 anni ed è già una celebrità : Sono le Olimpiadi del disgelo, quelle che hanno visto sfilare sotto gli occhi del mondo le due Coree sotto un’unica bandiera. Sono anche le Olimpiadi della guerra al doping con gli atleti russi costretti a gareggiare sotto le insegne del Cio. E, come ogni manifestazione che si rispetti, sono anche quelle delle bellezza con gli occhi che sono caduti su di lei, si chiama Anastasia Bryzgalova ed a lei spetta lo scettro di più bella del ...

Vacanze ad Aquadulci - dove sorge la spiaggia più bella d’Italia - per scoprire il lato più selvaggio e naturale della Sardegna : Una terra dolce e selvaggia, in cui i colori vivi del mare, con le sue eclettiche sfumature di blu, accarezzano le sabbie bianche disegnate da dune modellate dal vento ed inebriate da essenze di elicriso, mirto e ginepro. Il carattere del Mediterraneo e la morbidezza del suo paesaggio sono parte dell’essenza dell’Aquadulci – che apre per la nuova stagione il 28 aprile 2018 – albergo immerso in un rigoglioso giardino ad un passo dalla ...

“I soldi danno la felicità” - una ricerca stabilisce il reddito che rende la vita più bella : In un’epoca in cui il corso più seguito di Yale è quello sulla felicità, stupisce la notizia che una ricerca ha stabilito la cifra esatta aiuterebbe a sentirsi contenti smentendo il proverbio che i soldi non danno la felicità. Secondo uno studio della Purdue University americana c’è una somma ottimale – riporta l’AdnKronos Salute – per raggiungere questo obiettivo, che naturalmente varia nel mondo. Ma il reddito ...

easyJet regala biglietti a chi scrive la poesia più bella (sul sacchetto delle emergenze) : In aereo si può passare il tempo leggendo, ascoltando musica, guardando un film, ma anche scrivendo poesie sull’unico pezzo di carta disponibile: quello di fronte al sedile, a forma di sacchetto, che si usa quando lo stomaco è in subbuglio, avete presente? Così ha fatto un passeggero francese su un volo easyJet: lo ha usato per comporre dei versi in rima sia in inglese che in francese dedicati alla persona che sarebbe stata costretta ad ...

Tutti pazzi per Anastasia - la più bella dei Giochi : 25 anni, campionessa del mondo nel 2016, Anastasia gioca nella posizione di terzo o vice, e sul ghiaccio ha conosciuto il compagno di squadra e di vita Krushelnitckii, con il quale nel giugno 2017 è ...

Alassio : è di Simona Bianchera da Chiavari la poesia più bella premiata nel concorso di San Valentino : "SoleLuna". Questo il titolo della lettera più votata su Facebook, scritta da Simona Bianchera di Chiavari , GE, per l'edizione 2018 del concorso "Alassio Città degli Innamorati - La più bella lettera ...