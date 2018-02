La “nuova” New Stratos | un remake da 550 CV

gqitalia

(Di martedì 20 febbraio 2018) Tra le vetture che più sapranno far parlare di sè, in occasione del prossimo Salone di Ginevra, vi è di certo la versione destinata alla (piccola) produzione della New, il prototipo presentato nel 2010 da Manifattura Automobili Torino, chiamato a vedere la luce in 25 esemplari, nei prossimi mesi. La “nuova” New, come il concept che l’ha preceduta, sarà realizzata sulla base della stessa meccanica impiegata da Ferrari per la produzione della sua 430 Scuderia. Diversa nel telaio (in estrusi di alluminio, dall’interasse più corto di 2 cm, rispetto alla vettura di Maranello, per riprodurre le quote originali della vecchia), monterà, in posizione centrale-posteriore, lo stesso V8 da 4,3 litri marchiato Ferrari, in questa versione in grado di erogare una potenza di 550 CV, con un picco di coppia pari a 519 Nm, abbinato ad un cambio sequenziale a ...