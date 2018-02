La legge Merlin e la chiusura delle case chiuse il 20 febbraio 1958

Prostituzione - 60 anni fa lo stop alle case chiuse con la legge Merlin - : Dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, il 20 febbraio 1958 venne approvato definitivamente il testo, in vigore ancora oggi. Le sue norme puniscono lo sfruttamento e il favoreggiamento. Ecco ...

Prostituzione - 60 anni fa lo stop alle case chiuse con la legge Merlin : Prostituzione , 60 anni fa lo stop alle case chiuse con la legge Merlin Dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, il 20 febbraio 1958 venne approvato definitivamente il testo, in vigore ancora oggi. Le sue norme puniscono lo sfruttamento e il favoreggiamento. Ecco cos'è, com'è nato, le polemiche e i tentativi di ...

[Il retroscena] "Si può essere liberi di fare la escort". Le cene eleganti di Berlusconi affondano la legge Merlin : Cinque anni fa aveva cominciato a girare un "meme", un fotomontaggio con Silvio Berlusconi a bordo di una vecchia automobile, una Ford Escort: "Più escort per tutti" la scritta sotto, a mò di slogan ...

Prostituirsi è un diritto costituzionale : i giudici di Bari contro la legge Merlin : A sessant'anni dalla sua approvazione, la legge Merlin - quella che chiuse le case di tolleranza e stabilì le pene per chi sfrutta la prostituzione - ha ormai fatto il suo tempo: perché nel mercato del sesso sono comparse nuove figure come le escort. Non più proletarie costrette a vendersi dalla fame, ma libere professioniste che liberamente vendono il proprio corpo. Il loro, dice la Corte d'appello di Bari, è un diritto tutelato dalla ...