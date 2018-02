La doppietta di Immobile è da Champions

Serie A - Lazio-Verona 2-0 : doppietta di Immobile - Inzaghi in zona Champions : ROMA - L'equazione è semplice: Immobile sta al gol come la Lazio alla vittoria. Ciro - a poche ore dal suo 28° compleanno - torna a segnare dopo oltre un mese e mezzo di astinenza , 6 gennaio, poker ...

Serie A - Lazio-Verona 2-0 : la doppietta di Immobile vale la zona Champions : ROMA - La notizia del mancato rinnovo di De Vrij non frena la Lazio , che ringrazia l'istinto del sempre più capocannoniere Ciro Immobile per tornare alla vittoria dopo ben tre ko di fila e ...

Serie A - 25^ giornata : Lazio-Verona 2-0 - decide la doppietta di Immobile. Biancocelesti al quarto posto : La Lazio ha sconfitto il Verona per 2-0 nel posticipo della 25^ giornata della Serie A e si conferma al quarto posto in classifica, distanti un solo punto dalla Roma. I Biancocelesti hanno deciso la partita nel cuore del secondo tempo: Immobile la sblocca al 55′, controlla e incrocia con il destro in area un bel passaggio filtrante di Luis Alberto, poi al 60′ l’attaccante raddoppia su respinta di Nicolas su tiro di Lulic. Al ...

Lazio-Chievo 5-1 - doppietta di Milinkovic - infortunio a Immobile : Bella vittoria per la Lazio, che però non può festeggiare del tutto il 5-1 rifilato al Chievo per via dell'infortunio di Immobile, uscito alla mezz'ora per un problema muscolare accusato già dopo ...