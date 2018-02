Judo | il campione mondiale Soichi Hashimoto fuori dalla nazionale giapponese per motivi

Judo - Fabio Basile pronto per tornare in gara : il Campione Olimpico al Grand Slam di Parigi nella nuova categoria : Fabio Basile è pronto per incominciare la sua stagione agonistica: il Campione Olimpico ricomincerà con il botto scendendo sul tatami al Grand Slam di Parigi, la gara più partecipata al mondo e con un parterre stellare, uno dei tornei più prestigiosi e ricchi al mondo. nella capitale transalpina, il piemontese ripartirà con ancora più convinzione dopo un 2017 dedicato quasi interamente allo spettacolo proprio per sfruttare la popolarità arrivata ...

Judo : Aaron Wolf infortunato - il campione del mondo non sarà a Parigi : Laureatosi campione del mondo della categoria 100 kg a Budapest, il ventunenne giapponese Aaron Wolf non si è più visto sui tatami di gara nei mesi successivi. Il giovane nipponico avrebbe dovuto riprendere a febbraio con il Grand Slam di Parigi 2018, ma proprio in questi giorni è arrivata la notizia di un infortunio al menisco che lo terrà lontano dalle competizioni per almeno tre mesi, escludendo dunque la sua partecipazione al torneo ...