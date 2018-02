Jeremias Rodriguez | Isola dei Famosi 2018 Nuovo concorrente? L’assenza dei social svela

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez paparazzati a Milano : Nuovo amore in vista per Aida Yespica e Jeremias Rodriguez? Durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 2, i concorrenti erano sembrati molto complici, al punto che la relazione tra la Yespica e il suo, ormai ex, fidanzato sarebbe volta al termine. All’uscita dalla casa i loro destini si erano separati, ma potrebbero aver deciso di ricongiungersi. Inizialmente Aida e Jeremias avevano smentito le voci sui flirt e l’argentino ...

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez stanno insieme? Sorpresi a Milano in atteggiamenti intimi : Nuovo amore in vista per Aida Yespica e Jeremias Rodriguez? Durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 2, i concorrenti erano sembrati molto complici, al punto che la relazione tra la...

“Beccati!”. Questa volta non sono riusciti a nascondersi. Aida Yespica e Jeremias Rodriguez non possono più negare e dopo i pettegolezzi - arriva l’avvistamento : “Atteggiamenti molto intimi” : Da quando Aida Yespica e Jeremias Rodriguez sono tornati single tutti i fan hanno iniziato a domandarsi se dietro alla fine delle loro storie ci possa essere un interesse reciproco. Il feeling nato al Grande Fratello Vip, di fatto, non è mai sfociato in qualcosa di più all’interno della Casa. Lei era sentimentalmente impegnata allora con Geppi e, stando a quanto dichiarato più volte, con il fratello di Belen non si è mai spinta oltre. I ...

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez / È amore? I fans sognano di vederli insieme : Aida Yespica e Jeremias Rodriguez stanno insieme? La coppia è stata pizzicata insieme in un locale di Milano, in atteggiamenti particolarmente intimi...(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez : avvistati insieme in atteggiamenti intimi : Aida Yespica e Jeremias Rodriguez stanno insieme? Cena romantica e atteggiamenti intimi a Milano Da quando Aida Yespica e Jeremias Rodriguez sono tornati single tutti i fan della coppia si stanno chiedendo se dietro la fine delle loro relazioni ci possa essere l’interesse dei due a conoscersi. Il feeling nato al Grande Fratello Vip, di […] L'articolo Aida Yespica e Jeremias Rodriguez: avvistati insieme in atteggiamenti intimi ...

Jeremias Rodriguez : messaggio speciale per Ignazio Moser a Mattino 5 : Jeremias Rodriguez ringrazia Ignazio Moser a Mattino 5: un messaggio bellissimo Sapendo che Cecilia e Ignazio sarebbero stati ospiti di Federica Panicucci a Mattino 5, Jeremias Rodriguez ha pensato bene di inviare loro un dolce e speciale video messaggio. Prima ancora di diventare il fidanzato della bella argentina, Moser è sempre stato amico di suo […] L'articolo Jeremias Rodriguez: messaggio speciale per Ignazio Moser a Mattino 5 ...

Uomini e Donne - Jeremias Rodriguez : "Mi hanno offerto il trono - mai dire mai" : L'argentino rivela al settimanale 'Nuovo Tv' di essere stato contattato per sedere sulla sedia rossa più ambita della tv.

Jeremias Rodriguez dice NO a Maria De Filippi : Maria De Filippi snobbata da Jeremias Rodriguez Jeremias Rodriguez sarebbe potuto essere un nuovo tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E’ stato lo stesso fratello di Belen e Cecilia Rodriguez a rivelarlo in un’intervista al settimanale Nuovo Tv, asserendo senza tanti mezzi termini: “Mi hanno offerto un posto sul trono quando sono uscito dal Grande Fratello Vip. In quel momento, ovviamente, ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Jeremias Rodriguez nuovo tronista? "Mai dire mai" (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Jeremias Rodriguez sarà il prossimo tronista? "Mi hanno offerto il trono dopo il Grande Fratello Vip, mai dire mai"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 05:05:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ/ Jeremias e il difficile paragone con la sorella : "Non posso negare che fa male" : BELEN RODRIGUEZ si trova ancora alle Maldive insieme a Santiago e la madre Veronica, mentre Andrea Iannone è partito per la Thailandia per le nuove prove della MotoGp.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 04:40:00 GMT)

Jeremias Rodriguez/ "Al GF ho finto". Ci sono davvero possibilità di vederlo all'Isola? : Ospite di Elenoire Casalegno a "Raccontami", Jeremias Rodriguez ha confessato per la prima volta di aver finto dentro la casa del Grande Fratello Vip 2.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 16:12:00 GMT)

Jeremias RODRIGUEZ/ "Al GF ho finto". Il fratello di Belen svela il suo segreto a Elenoire Casalegno : Ospite di Elenoire Casalegno a "Raccontami", JEREMIAS RODRIGUEZ ha confessato per la prima volta di aver finto dentro la casa del Grande fratello Vip 2.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 12:50:00 GMT)

Jeremias Rodriguez rivela : "Al Gf Vip ho finto" : Il Gf Vip è ormai finito da qualche mese e i suoi concorrenti non sono più così tanto sotto i riflettori, ad eccezione di due: i fratelli Rodriguez. Cecilia per la fresca relazione con Ignazio Moser e ...

Jeremias Rodriguez rivela : "Al Gf Vip ho finto" : Il Gf Vip è ormai finito da qualche mese e i suoi concorrenti non sono più così tanto sotto i riflettori, ad eccezione di due: i fratelli Rodriguez. Cecilia per la fresca relazione con Ignazio Moser e ...