JEAN-PAUL GAULTIER L' enfant terrible che deve tutto all' amico Pierre Cardin E poi c’è

E poi c’è Cattelan : Bruno Vespa e JEAN PAUL Gaultier tra gli ospiti della nuova stagione : E poi c'è Cattelan E poi c’è Cattelan… che è in dolce attesa! L’espressione, sebbene possa sembrare assai bizzarra, si riferisce ai promo della quinta edizione del late show presentato da Alessandro Cattelan. Pronto a salpare nella seconda serata di Sky Uno, a cominciare da questa sera, il nuovo capitolo di Epcc è stato annunciato come una gravidanza dello stesso conduttore. Ma attenti a non lasciarsi ingannare dalle ...