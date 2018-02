ITALIA IN GUERRA? Gli Usa vogliono portarci in Siria | il paese dica no

Tempesta d’amore - anticipazioni ITALIAne : TINA dichiara guerra a BEATRICE : Una madre farebbe di tutto per i propri figli, anche dichiarare guerra ad un vero e proprio “genio del male”! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, TINA Kessler (Christin Balogh) si ritroverà a dover combattere contro la perfida BEATRICE Hofer (Isabella Hübner) una battaglia disperata in cui la posta in gioco avrà un valore inestimabile… Ecco dunque cosa accadrà nei prossimi episodi di Sturm der Liebe in onda sui nostri ...

Il Codacons dichiara guerra alle compagnie telefoniche : "All'orizzonte la più grande class action mai intentata in ITALIA" : Il Codacons dichiara guerra alle compagnie telefoniche . "Si profila all'orizzonte la più grande class action mai intentata in Italia per conto di milioni di utenti danneggiati". Lo afferma il ...

Apre in ITALIA Aldi : scatta la guerra dei discount : Previste 1.500 assunzioni entro la fine dell'anno. La catena Aldi, di origine tedesca, punta a inaugurare 45 supermercati nel 2018

Apre in ITALIA Aldi : scatta la guerra dei discount : (Foto: GettyImages) Dal 1913 ad oggi ha aperto novemila punti vendita in 18 paesi diversi inventando, di fatto, la formula del discount. Ora la multinazionale tedesca Aldi sbarca in Italia. E lo fa in pompa magna. A partire da marzo apriranno i primi 10 negozi in Lombardia e nel Nord Est, per arrivare a 45 punti vendita nel Nord Italia entro la fine dell’anno. Sono stati già assunti 880 collaboratori e la prospettiva è di arrivare a oltre ...

Museo Storico ITALIAno della Guerra - rovereto * domani presentazione del LIBRO DI FRANZINA 'VETRINI DI DONNE - DI CANTI E DI EMIGRANTI - ... : Da oltre vent'anni, si dedica alla public history come autore e performer di spettacoli teatrali realizzati con il supporto del complesso musicale degli Hotel Rif. L'incontro è alle 17.30 presso il ...

Guerra fredda : quei caccia russi fermati dagli aerei ITALIAni : ... mentre la scorsa estate aveva destato qualche timore l'attraversamento del Baltico da parte del più grande sottomarino a propulsione nucleare al mondo , il Dmitri Donskoj, per prendere parte alla ...

Tempesta d’amore - anticipazioni ITALIAne : Ella e Rebecca di nuovo in guerra… e non per William! : Sembrano ormai lontani i tempi in cui la loro sembrava un’amicizia inossidabile! Ormai da qualche tempo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore il rapporto tra Ella Kessler (Victoria Reich) e Rebecca Herz (Julia Alice Ludwig) è naufragato a causa dell’amore comune delle due ragazze per William Newcombe (Alexander Milz). Ben presto, però, le due ragazze si troveranno a scontrarsi per un motivo che ha ben poco a vedere con i sentimenti… Ecco ...

Tempesta d’amore - anticipazioni ITALIAne : MELLI aggredisce SUSAN - è guerra per André! : L’amicizia tra due donne può essere rovinata dall’amore per un uomo? È questa la domanda su cui si incentra la tredicesima stagione di Tempesta d’amore… e non solo per il triangolo tra i tre protagonisti! Se il legame tra Ella (Vrictoria Reich) e Rebecca (Julia Alice Ludwig) rischia di scoppiare a causa dell’amore comune delle due ragazze per William (Alexander Milz), altrettanto sta per accadere ad altri due personaggi femminili della ...

Giorgia Meloni - la dichiarazione di guerra : 'Fratelli d'ITALIA al governo - via il direttore' : 'Andiamo al governo e lo cacciamo'. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno messo nel mirino Christian Greco , il direttore del Museo Egizio di Torino che ha studiato ance un ingresso omaggio per i ...

Perché la guerra di Google e SIAE ai bagarini digitali in ITALIA non si vince : Mi aspetto grandi cose dal mondo del no secondary ticketing'. 'Questa settimana saranno disponibili i biglietti per Lady Gaga e su internet ho visto che Viagogo assicura già i biglietti a chi li ...

Così l'ITALIA si prepara alla guerra cibernetica : L'assalto all'arma algoritmica all'inizio aveva preoccupato soprattutto il mondo della finanza e dell'economia. Le conseguenze di un attacco potrebbero però essere ancora più gravi, se il target è il ...

Nell'immediato dopoguerra Pci e Dc puntarono a conquistare le masse Italiane. Due strategie diverse. Ma è stata la Chiesa ad avere "salvato" la Dc. LORENZO ETTORRE(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:09:00 GMT)

Ieri ERDOGAN è arrivato in ITALIA. Chi avrà il coraggio di contestare al sultano turco la pulizia etnica dei curdi ad Afrin? Il Medio oriente è di nuovo sul baratro. MARIO MAURO(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 06:08:00 GMT)