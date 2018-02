Isola | Giucas Casella ipnotizza Francesca Cipriani | Tuffati dall' elicottero senza

L'esperimento di Giucas Casella/ La Cipriani si è buttata dall'elicottero senza paura (Isola dei Famosi) : Giucas Casella, nella quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2018, farà un esperimento di ipnosi con uno dei protagonisti del reality di Canale 5. Chi sarà il/la prescelto/a?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 22:16:00 GMT)

Francesca Cipriani/ Si butta dall'elicottero? La sfida in diretta per Giucas Casella (Isola dei famosi 2018) : Francesca Cipriani si ritira dall'Isola dei famosi 2018? Per il momento resta ma si trova di fronte ad una nuova sfida: buttarsi dall'elicottero. Parte l'esperimento di Giucas Casella.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 22:02:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - quinta puntata del 20 febbraio in diretta : Giucas Casella tenta un esperimento di ipnosi : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 si avvicina al giro di boa con la quinta puntata. E su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del martedì sera per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni della quinta puntata A partire dalle 21.30 circa, su Canale 5, Alessia Marcuzzi ...

Isola dei Famosi - furibonda lite tra Giucas e Jonathan : "Sei aggressivo" : Il clima all' Isola dei Famosi si fa sempre più teso e questa volta i protagonisti di una furibonda lite sono stati Giucas Casella e Jonathan Kashanian. I naufraghi si stavano preparando per andare a ...

Lite Jonathan Kashanian e Giucas Casella/ L'ex gieffino : "Mi viene un po' da piangere" (Isola dei Famosi 2018) : Jonathan Kashanian e Giucas Casella sono stati i protagonisti di un'accesa querelle a causa di un sacchetto per la raccolta delle lumache, video (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:50:00 GMT)

L’esperimento di Giucas Casella/ Video - dita intrecciate o ipnosi in diretta? (Isola dei Famosi 2018) : Giucas Casella, nella quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2018, farà un esperimento di ipnosi con uno dei protagonisti del reality di Canale 5. Chi sarà il/la prescelto/a?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:10:00 GMT)

GIUCAS CASELLA/ Il “guerriero” si scontra con Jonathan e prepara una sorpresa... (Isola dei Famosi 2018) : GIUCAS CASELLA all'Isola dei Famosi 2018: il “guerriero” si scontra con Jonathan e prepara una sorpresa... Le ultime notizie sulla settimana vissuta dal mentalista in Honduras(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:09:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte ritorna?/ Giucas VS Jonathan - il motivo del contendere? Il cibo! : Isola dei Famosi 2018: Alessia Mancini “ape regina”, Francesco Monte prepara ritorno choc? Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul reality show ambientato in Honduras(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 19:03:00 GMT)

Jonathan ‘aggredito’ da Giucas Casella all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: lite tra Jonathan Kashanian e Giucas Casella E’ appena finita una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa occasione ci sono state due tremende liti, che hanno lasciato i numerosi spettatori da casa davvero di stucco. Cosa è successo stavolta? In pratica Jonathan Kashanian è stato attaccato duramente da Giucas Casella. Il motivo? Quest’ultimo l’ha criticato perchè troppo lento ...

Isola dei famosi - anticipazioni puntata del 20 febbraio : Giucas Casella ipnotizzerà un naufrago - nuovi scontri - eliminazione : L’Isola dei famosi 13, la quinta puntata in onda martedì 20 febbraio dalle 21.30 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi conduttrice, Stefano De Martino inviato in Honduras, Daniele Bossari e Mara Venier opinionisti e le incursioni della Gialappa’s Band in diretta. Ecco cosa succederà. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia […] L'articolo Isola dei famosi, anticipazioni puntata del 20 ...

Giucas Casella/ Il mentalista favorito per la vittoria finale? (Isola dei Famosi 2018) : Giucas Casella: resisterà al fascino di Cecilia Capriotti? Intanto sta soffrendo particolarmente la fame. In un'occasione, addirittura, ha deciso di mangiare un pezzo di cocco marcio(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 13:22:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Stefano De Martino “difende” Francesco Monte - Giucas Casella affamato - : Isola dei Famosi 2018 Giucas Casella in Honduras soffre la fame, Stefano De Martino in collegamento con Verissimo, "difende" l'ex cognato Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 05:00:00 GMT)