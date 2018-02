Isola dei Famosi 2018 | diretta streaming oggi 20 febbraio quinta puntata | social

Francesco Monte intervistato a Chi : “Non chiedo scusa a Eva Henger e non torno all’Isola dei Famosi” : Francesco Monte intervistato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini mette dei punti fermi su tutta la vicenda che lo ha coinvolto all’Isola dei Famosi 2018. Le dichiarazioni di Francesco Monte al magazine Chi Francesco Monte ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago puntualizza la sua situazione in merito alle accuse della Henger sul “canna –gate”: L’Isola e i suoi teatrini per me sono un capitolo chiuso. Per fare share si è disposti a ...

ANGELA RENDE/ Chi è la moglie di Amaurys Perz? Pronta ad abbracciare il marito? (Isola dei Famosi 2018) : ANGELA RENDE, la moglie dell'ex sportivo Amurys Perez, potrebbe riabbracciare il marito che questa sera rischia di abbandonare l'Isola dei Famosi 2028.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:06:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - Francesco Monte : ‘Non torno in Honduras’ : Per la prima volta dopo il ‘canna gate‘ che lo ha travolto, Francesco Monte parla di quanto accaduto sull‘Isola dei famosi direttamente dalle pagine di Chi nel numero in edicola da mercoledì 21 febbraio. Contrariamente a Eva Henger, colei che lo ha accusato di aver fumato marijuana in Honduras, che di recente si è detta disposta a perdonare Monte qualora lui chiedesse scusa, il giovane spiega: Ho letto su Chi le ...

Rosa Perrotta in lacrime all’Isola dei Famosi : la confessione dell’ex tronista : Isola dei Famosi, Rosa Perrotta piange per i genitori: la rivelazione dell’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta sta dimostrando di essere una donna davvero molto forte. La dolce e bellissima naufraga dell’Isola dei Famosi pare stia vivendo al meglio questa grande avventura. Sono davvero tanti i telespettatori del reality-show che stanno imparando a […] L'articolo Rosa Perrotta in lacrime all’Isola dei Famosi: la ...

“Ringrazio Alessia Marcuzzi”. Isola dei Famosi - l’annuncio è choc. A poche ore dalla diretta - arriva la notizia (triste) che nessuno avrebbe voluto leggere. La delusione è enorme ma indietro non si torna. Stavolta è un addio - per davvero : La storia la conosciamo tutti: si è ritirato dall’Isola dei Famosi perché voleva difendersi dalle accuse che Eva Henger gli aveva mosso. La ex star del porno aveva detto a tutti che Francesco Monte aveva acquistato e consumato marijuana quando tutti i futuri naufraghi erano ancora nella villa. Lui si è infuriato. Poi ha negato e ha rinegato. Ma ormai il suo gioco era stato rovinato. Era diventato una gogna. Così, di sua spontanea volontà, ha ...

Nadia Rinaldi svela quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi : Quanto è dimagrita Nadia Rinaldi sull’Isola dei Famosi Il percorso di Nadia Rinaldi all’Isola dei Famosi è durato poco ma è bastato a far perdere chili alla simpatica attrice romana. L’ex naufraga è infatti dimagrita ancora di più in Honduras, dopo che in Italia ha perso ben 75 chili negli ultimi anni. quanti chili ha […] L'articolo Nadia Rinaldi svela quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi proviene da Gossip e ...

Lite Jonathan Kashanian e Giucas Casella/ L'ex gieffino : "Mi viene un po' da piangere" (Isola dei Famosi 2018) : Jonathan Kashanian e Giucas Casella sono stati i protagonisti di un'accesa querelle a causa di un sacchetto per la raccolta delle lumache, video (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:50:00 GMT)

DIRETTA - "Isola dei famosi 2018" - 5° prime time - segui lo show live : L'Isola dei famosi 2018 è giunta alla sua quinta puntata e man mano che il tempo passa, il gioco comincia a delinearsi sempre di più. Stasera, intanto, scopriremo chi tra Filippo Nardi, Franco Terlizzi e Amaurys Pérez dovrà abbandonare il gioco. I tre concorrenti durante la settimana, vista la nomination, non hanno nemmeno potuto partecipare alla prima prova per decretare il Mejor e il Peor della settimana. ...Continua a leggere

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi 2018 ritrova il sorriso con Filippo desnudo : anticipazioni 20 febbraio : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 sembra ormai aver dimenticato Max Biaggi. Se nelle prime settimane l'abbiamo vista piangere pensando a quello che è successo con il pilota, anche in diretta parlando con Alessia Marcuzzi, in questi ultimi giorni, la cantante sarda ha avuto modo di litigare e ridere. Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 ha ritrovato il sorriso proprio grazie a Filippo Nardi con il quale c'è un rapporto speciale sin ...

FRANCESCA CIPRIANI SI RITIRA?/ Infortunio al lato B : la confessione della madre Rita (Isola dei famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI si ritira dall'Isola dei famosi 2018? Una contusione al suo lato B potrebbe compromettere la sua permanenza nel reality, ma c'è anche un altro motivo....(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:28:00 GMT)

Antonio Ricci vs Isola dei Famosi 2018/ Striscia la Notizia ha le prove - non si può più far finta di niente? : Antonio Ricci contro l'Isola dei Famosi 2018: Striscia la Notizia, nuove rivelazioni sul "canna-gate". Valerio Staffelli e Max Laudadio vogliono mostrae le prove ad Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:21:00 GMT)

Isola dei Famosi - Monte : "Non torno in Honduras per fare una sorpresa a Paola" : Dopo il ritiro dall 'Isola dei Famosi e l'intervista a Verissimo , Francesco Monte ha concesso un'intervista al settimanale Chi per chiarire ancora una volta la sua posizione in merito al presunto ...

