Isola dei Famosi 2018 Anticipazioni e diretta | due nuovi concorrenti? Eliminati e

Amaurys Perez eliminato o ritirato?/ La nostalgia per moglie e figli lo manda in crisi (Isola dei famosi 2018) : Amaurys Perez, in nomination rischia l'eliminazione dall'Isola dei famosi 2018, pronto a lasciare il reality di Canale 5 per la troppa nostalgia della famiglia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:40:00 GMT)

Jeremias Rodriguez - Isola dei Famosi 2018/ Nuovo concorrente? L’assenza dei social svela che... : Jeremias Rodriguez, assente dai social da oltre due giorni, potrebbe sbarcare all'Isola dei Famosi 2018 in qualità di concorrente per sostituire Chiara Nasti e Francesco Monte?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:30:00 GMT)

Francesco Monte/ Sarà davvero in Honduras? Paola Di Benedetto l'aspetta (L'Isola dei Famosi) : Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e Donne davvero Sarà ospite in Honduras? Paola Di Benedetto lo aspetta, dopo che tra loro è scoppiato l'amore. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:20:00 GMT)

Eva Henger/ Canna-gate : ancora al centro delle polemiche (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger e il caso Canna-gate, continuerà a puntare il dito su Francesco Monte? Stasera dovrebbe essere ospite in studio dopo la sua eliminazione. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:15:00 GMT)

PAOLA DI BENEDETTO/ Pensa a Francesco Monte - ma non convince Alessia Mancini (Isola dei famosi 2018) : Sull'Isola dei famosi 2018 PAOLA Di BENEDETTO sente la mancanza di Francesco Monte, che lasciato il reality. La ex madre natura non gode della simpatia di Alessia Mancini.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:00:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – ...

Antonio Ricci Vs Isola dei Famosi 2018/ Striscia la Notizia svela il fuori onda - Nadia Rinaldi alle strette : Antonio Ricci contro l'Isola dei Famosi 2018: Striscia la Notizia, nuove rivelazioni sul caso "canna-gate". Le ultime notizie sulla nuova puntata del tg satirico(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 22:50:00 GMT)

“Mi sono fatta malissimo!”. Infortunio sull’Isola dei Famosi. La naufraga ha preso una botta micidiale ed è stata necessaria la corsa dal medico. Le sue condizioni fanno preoccupare i vip : La vita sull’Isola dei Famosi può essere molto dura e lo sa bene Francesca cipriani che si è imbattuta in un incidente molto spiacevole. La naufraga ha avuto infatti un Infortunio che ha interessato il suo lato B e la cosa a quanto pare ha messo in grande preoccupazione Jonathan Kashanian. Il personaggio televisivo israeliano naturalizzato italiano si è messo in ambasce proprio perché sa bene quanto la ragazza riponga grande impegno ...

ANTONIO RICCI VS Isola dei FAMOSI 2018/ Striscia la Notizia : “Eva Henger ha detto la verità - abbiamo le prove” : ANTONIO RICCI contro l'ISOLA dei FAMOSI 2018: Striscia la Notizia, nuove rivelazioni sul caso "canna-gate". Le ultime notizie sulla nuova puntata del tg satirico(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 21:30:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018 - FRANCESCO MONTE RITORNA?/ Tra Bianca Atzei e Filippo Nardi spunta... Franco Terlizzi : ISOLA dei FAMOSI 2018: Alessia Mancini “ape regina”, FRANCESCO MONTE prepara ritorno choc? Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul reality show ambientato in Honduras(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 20:53:00 GMT)

“Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto si è già consolata : con lui”. L’ultimo gossip dall’Honduras taglia fuori Francesco Monte. A proposito : ecco che ne pensa l’ex fidanzato della naufraga - Matteo Gentili : Francesco Monte non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. Ha abbandonato il gioco dopo poche settimane perché a suo avviso le accuse di Eva Henger del presunto uso di marijuana al reality è meglio affrontarle nelle sedi opportune. E così l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e ora ex concorrente dell’Isola, è tornato in Italia lasciando in sospeso il flirt, appena iniziato, con la ...

Antonio Ricci contro l'Isola dei Famosi 2018/ Striscia la Notizia - nuove rivelazioni sul caso "canna-gate" : Antonio Ricci contro l'Isola dei Famosi 2018: Striscia la Notizia, nuove rivelazioni sul caso "canna-gate". Le ultime notizie sulla nuova puntata del tg satirico(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 20:43:00 GMT)

'Questa situazione mi sta distruggendo' - un altro concorrente sta per abbandonare l'Isola dei Famosi : ecco chi è : 'Non sentire i miei figli mi sta distruggendo, non sentire mia moglie mi sta distruggendo. Questo è il prezzo da pagare. Mi mancano da morire. Prima di partire avevo sottovalutato questa situazione'. ...

Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte ritorna?/ Giucas VS Jonathan - il motivo del contendere? Il cibo! : Isola dei Famosi 2018: Alessia Mancini “ape regina”, Francesco Monte prepara ritorno choc? Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul reality show ambientato in Honduras(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 19:03:00 GMT)