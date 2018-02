Inonvazione | AI | data science e Internet delle Cose temi ‘caldi’ 2017

meteoweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2018) Milano, 20 feb. (AdnKronos) – Sono AI, intelligenza artificiale,i trepiù caldi e dibattuti, nel, sul fronte dell’innovazione. E’ una ricerca di Talent Garden a svelarli, dopo l’analisi di circa un milione e mezzo di tweet condivisi da oltre 300mila utenti unici sugli e-magazine di riferimento per la comunità tech in Italia. Il report, ‘L’Italia dell’innovazione’, è alla sua quarta edizione e in passato è stato in grado di identificare le macro tematiche che nell’anno successivo sono diventate mainstream: il, ad esempio, ha portato alla ribaltacome Fintech, Bitcoin cybersecurity o crowdfunding, che il report 2016 fotografava tra i più discussi.Nella top ten degli hashtag più ricorrenti Ai è una new entry, mentre Iot si conferma al terzo posto. Sale di una posizione, al quarto, ...