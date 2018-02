Inonvazione | AI | data science e Internet delle Cose temi ‘caldi’ 2017 2

meteoweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2018) (AdnKronos) – L’intelligenza artificiale, stando alle discussioni degli utenti, sta diventando “determinante per la competitività”, mentre ilscientist non viene più percepito come un tecnico ma come uno “stratega”, capace di “risolvere problemi complessi e identificare nuove opportunità di business”. L’of Things “viene discusso con forti correlazioni al tema del lavoro, oltre che della cybersecurity. Prevale la convinzione – sottolinea Talent Garden – che la comunicazione tra prodotti e processi possa aprire interessanti opportunità, ma allo stesso tempo c’è preoccupazione per i profili di sicurezza”. Anche quest’anno Milano si aggiudica il titolo di città dell’innovazione, posizionandosi sul gradino più alto del podio con il 40% dei tweet. Seguono Roma con il 15%...