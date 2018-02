Inchiesta RIFIUTI NAPOLI/ Vincenzo De Luca querela Di Maio : video Fanpage con scambio ‘mazzette’ : INCHIESTA RIFIUTI a NAPOLI, Vincenzo De Luca querela Di Maio: ultime notizie, Fanpage lancia il terzo video con "la consegna delle mazzette per gli appalti dell'azienda amica"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Napoli - terza puntata dell’Inchiesta rifiuti. Il politico : “Dammi 50mila euro e la Regione ti darà il contratto”. E Fanpage filma la consegna della valigetta (con dentro cartacce) : La terza puntata dell’inchiesta di Fanpage sullo smaltimento illecito dei rifiuti tocca i massimi livelli della Sma, società regionale che si occupa proprio del ciclo dell’immondizia. Dopo l’incontro con l’amministratore Di Domenico (“Ci dobbiamo saziare tutti” dice il manager) e quello con Roberto De Luca (figlio del governatore regionale, che dopo la diffusione del video ha rassegnato le proprie dimissioni ...

Inchiesta Napoli - De Luca : 'Querelo Di Maio - rinunci all'immunità' : "Ho dato mandato ai miei legali di querelare Luigi Di Maio". Lo scrive su Facebook il governatore campano, Vincenzo De Luca, che intende portare in tribunale il leader del M5s per le dichiarazioni ...

Napoli - Inchiesta rifiuti. Orfini : “Agente provocatore? Per me non è una buona idea” : “L’agente provocatore? Personalmente non credo sia uno strumento utile, penso sia molto pericoloso e discutibile. Lo ha detto anche Cantone, ci sono altri strumenti e bisognerebbe tenere alto sempre il confine su queste cose ma ovviamente ne discuteremo. Su De Luca c’è una inchiesta della magistratura, De Luca jr si è dimesso da assessore e ora vedremo gli sviluppi. Sul governatore, ogni volta che si parla di lui c’è ...

Inchiesta Napoli - Di Maio : “Campania deve ritornare al voto. Vergognose le minacce ai giornalisti” : “L’Inchiesta di Napoli dimostra che la terra dei fuochi è responsabilità politica prima ancora che camorristica, e responsabile dell’assassinio della mia gente, gente che sta morendo di tumore da anni, c’è anche la famiglia De Luca e anche il centrodestra con i consiglieri regionali di Giorgia Meloni che sono coinvolti nell’Inchiesta di ‘fanpage‘”. Lo ha dichiarato il capo politico del M5s, Luigi ...

Inchiesta rifiuti Napoli - De Luca : 'Vergognoso pseudogiornalismo' : Grasso: "Non rispondo a provocazioni" - "Non ci interessano le vicende personali su cui indaga la magistratura. Non risponderò alle provocazioni e alle sfide a duello sul terreno del moralismo. Saremo ...

Napoli - l’Inchiesta di Fanpage è senza inchini. Ora la dinasty De Luca balla su un precipizio : Mascelle serrate e denti stretti. La rabbia è a malapena controllata. Biascica un sussurro ringhioso: “Vi faremo ringoiare tutto”. Eccolo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, forse per la prima volta in seria difficoltà e sfiancato dagli effetti collaterali della clamorosa inchiesta giornalistica Bloody Money, condotta dal giornale on line Fanpage.it diretto da Francesco Piccinini. Nella seconda puntata trasmessa dal sito viene ...

Napoli - Cerno vs Piccinini (Fanpage) : “Voglio capire finalità dell’Inchiesta e se colpisce solo certi politici” : Botta e risposta serrato a Non è l’arena (La7) tra Tommaso Cerno, ex direttore dell’Espresso e candidato Pd alla Camera, e il direttore di Fanpage, Francesco Piccinini. Tema del dibattito è l’inchiesta giornalistica della testata campana sullo smaltimento illegale di rifiuti e sull’intreccio tra politica e camorra. Cerno, come Parenzo, critica l’utilizzo dell’ex camorrista Nunzio Perrella come “agente ...

Napoli - Parenzo vs Davi : “Inchiesta Fanpage? Non approvo uso ex camorrista”. “Non fare moralista - pensa alla Zanzara” : Bagarre a Non è l’arena (La7) tra i giornalisti David Parenzo e Klaus Davi, a proposito dell’inchiesta di Fanpage su appalti, tangenti e rifiuti in Campania. Parenzo stigmatizza più volte l’utilizzo dell’ex camorrista Nunzio Perrella come “agente provocatore”, a cui Roberto De Luca, assessore dimissionario al Bilancio a Salerno, dà indicazioni su come muoversi per ottenere l’appalto per lo smaltimento ...

Napoli - l’Inchiesta di Fanpage dimostra che la munnezza è ancora oro : l’inchiesta di Fanpage, cui va il nostro plauso e la nostra totale solidarietà, attesta che nulla è cambiato per il turpe traffico di rifiuti industriali che, anzi, è aumentato di almeno 5 volte in base ai dati Ispra rispetto agli anni Novanta della “munnezza è oro” di Nunzio Perrella. Non ci ha stupito affatto l’estrema facilità e addirittura l’evidente “rispetto” come “competente tecnico” con il quale l’ex boss Nunzio Perrella ha ...

Inchiesta Napoli - De Luca jr. si è dimessoRenzi : quereli Di Maio; la replica : sono qui : Lo ha annunciato lui stesso, prendendo asorpresa la parola durante un convegno nella sua citta'. RobertoDe Luca è indagato per corruzione dalla procura di Napoli inseguito alla videoInchiesta su presunti casi dimazzette nella gestione degli appalti per i rifiuti in Campania.