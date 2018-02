In The Walking Dead 8 tutta la verità su Negan | la questione “cognome” irrita i fan

Il viaggio di Carl in The Walking Dead : uno struggente promo per l’addio del giovane protagonista : Il percorso di Carl in The Walking Dead è quasi finito e AMC ha rilasciato un nuovo trailer che ne ripercorre le tappe più importanti dalla fuga con la madre all'incontro con il padre e fino al fatidico morso che ne ha segnato l'uscita di scena. Un nuovo promo, intitolato "Carl's Journey", è stato rilasciato qualche ora fa dalla rete in vista della messa in onda di domenica sera (negli Usa), della midseason première in cui il pubblico dirà ...

Daryl e Dwight alleati in The Walking Dead 8? Le parole di Norman Reedus sono chiare : Due facce di una stessa medaglia? In un certo sì, Daryl e Dwight in The Walking Dead 8 hanno perso molto ma hanno reagito in modo diverso forse proprio grazie a tutto quello che hanno avuto intorno e alle persone che hanno incontrato. Daryl ha rischiato di diventare come Dwight e, forse, quest'ultimo ha fatto il contrario, ma i due troveranno mai un punto di incontro per essere amici o, semplicemente, alleati? The Walking Dead 8 torna ...

The Walking Dead 9 sotto la neve? Il basso budget rende la cosa complicata : le parole di Robert Kirkman : The Walking Dead 9 sotto la neve? I fan della serie e, soprattutto, dei fumetti sanno bene che i sopravvissuti hanno affrontato anche quello e che gli zombie si comportano in modo "anomalo" sotto la neve restando quasi ibernati per poi tornare "vivi", ma avremo mai modo di vedere tutto questo in tv? Sembra proprio che la neve in The Walking Dead 9 sia destinata a rimanere un'utopia, almeno se parliamo di quella reale. A rispondere al quesito ...

Gli ultimi episodi di The Walking Dead 8 tra scoperte sconvolgenti - stranieri e la grande guerra : le sinossi e i titoli : Penultimo lunedì senza gli ultimi episodi di The Walking Dead 8. La serie tv AMC ormai sta per tornare e se domenica 25 febbraio toccherà al pubblico americano guardare la midseason première e dire addio a Carl, lunedì 26 febbraio toccherà al pubblico italiano e agli abbonati Sky. Gli ultimi episodi di The Walking Dead 8 non sono come li immaginavamo, almeno non secondo quanto possiamo leggere dalle sinossi ufficiali che, ancora una volta, ...

Jadis sola in The Walking Dead 8? La disfatta della discarica nel nuovo promo : Sono davvero tanti gli spunti e gli indizi che vengono fuori dal nuovo promo di The Walking Dead 8 e alcuni di questi riguardano proprio la discarica e Jadis. Per ben due volte ha detto "no" a modo suo a Rick e per ben due volte lo sceriffo ha incassato il colpo ma, a quanto pare, dopo la morte di Carl, sarà proprio lui a tornare alla discarica, perché? Prima della pausa, Jadis aveva lasciato Rick davanti al Santuario per poi tornare alla ...

Il poster di The Walking Dead 8 la notte del Super Bowl 2018 : #TeamNegan Vs #TeamRick : Non c'è stato un trailer da mozzare il fiato nella notte del Super Bowl 2018 ma il poster di The Walking Dead 8 è stato sicuramente altrettanto eloquente. Mancano ormai pochi giorni al ritorno della serie sia negli Usa che in Italia, su Fox di Sky, e questo significa non solo che il pubblico si ritroverà ad affrontare uno degli episodi più forti e sconvolgenti di sempre (secondo Greg Nicotero) ma anche la morte di Carl, lo struggente addio a ...

Lauren Cohan lascia The Walking Dead? Le lacrime di Enid e la richiesta di parità di retribuzione tra gli indizi : Colpo di scena annunciato o pettegolezzi senza senso? Lauren Cohan lascia The Walking Dead. Questo è il presunto scoop del momento che sta circolando sui social e su alcuni siti specializzati. Tutto è nato dal fatto che, proprio in queste ore, è stata stilata una sorta di classifica degli attori e delle attrici più richieste per i nuovi pilot e progetti per la prossima stagione telefilmica e sembra proprio che ai primi posti c'è proprio ...

The Walking Dead 8 verso la morte di Carl : “È stato triste ma cambierà il corso della storia” - parola di Andrew Lincoln : Mancano quattro settimane al ritorno dei nuovi episodi e The Walking Dead 8 va dritta dritta verso la morte di Carl. In questi mesi il pubblico ha avuto modo di tirare il fiato e fare i conti con l'arrivo di questa morte ormai certa ma questo non rende le cose più facili. Il 25 febbraio negli Usa, il 26 in Italia, andrà finalmente in onda la première midseason di The Walking Dead 8 e, a quel punto, avremo modo di capire come sarà lasciare ...

Elon Musk ha preso alla lettera The Walking Dead : vende lanciafiamme "per quando ci sarà l'apocalisse di zombie" : Le auto senza guidatore prima. Space X poi. E ora la nuova avventura: i lanciafiamme. Elon Musk ne vende per 4 milioni di dollari: in poche ore i lanciafiamme di 'The Boring Company, una delle società che fa capo al miliardario visionario, ne ha venduti 8.000.Un traguardo che Musk celebra su Twitter: ne sono stati già venduti 1.000, ne restano solo 19.000" è stato il primo cinguettio di Musk lanciato nella notte fra il 27 e ...

Trailer di The Rain su Netflix - la serie danese post-apocalittica tra The 100 e The Walking Dead : Nelle ultime ore è stato rilasciato il Trailer di The Rain su Netflix, una nuova serie originale nata sulla scia della tedesca Dark. Le premesse per questo show post-apocalittico sono buone, ma al momento dovremmo aspettare un po' prima di vederla. Secondo quanto riporta il Trailer e il sito Netflix, la prima stagione di The Rain arriverà solo in primavera per accompagnarci poi durante l'estate attraverso un binge watching compulsivo. Dalle ...

La produzione di The Walking Dead taglia i budget per alti profitti : la madre di John Bernecker cita AMC e i suoi attori : La produzione di The Walking Dead punta sull'economica e i bassi costi per ottenere alti profitti dalla serie? Sembra proprio che la madre di John Bernecker, lo stuntman morto oltre sei mesi fa sul set della serie, non abbia alcun dubbio su questo. La donna è convinto che il figlio sia morto proprio a causa della mancata sicurezza dell'ambiente di lavoro dovuto ad un taglio al budget e per questo ha deciso che otterrà giustizia intentando una ...

La midseason première di The Walking Dead 8 sarà eccezionalmente lunga per la morte di Carl : Ormai ci siamo messi l'anima in pace: la midseason première di The Walking Dead 8, che sarà in onda negli USA il prossimo 25 febbraio e in Italia il giorno seguente, mostrerà la morte di Carl Grimes, tristemente morso da un vagante durante il finale di metà stagione. Quello che ancora non sapevamo è che, per dedicare alla questione tutto il tempo necessario, l'episodio sarà eccezionalmente lungo. È stato infatti confermato che l'episodio 8x09 ...

Greg Nicotero in lacrime per The Walking Dead 8 e la morte di Carl : “È uno degli episodi più potenti” : Prima o poi toccherà anche al pubblico di tutto il mondo ma, per adesso è stato Greg Nicotero quello a ridursi in lacrime per la midseason première di The Walking Dead e la morte di Carl. Mai finale fu così discusso per un personaggio della serie che, proprio al ritorno dalla lunga pausa, dovrà fare i conti con un'uscita di scena annunciata. Nel midseason finale, Carl è stato morso da un vagante poco prima di mettersi al sicuro nelle fogne di ...

Andrew Lincoln e Norman Reedus in The Walking Dead 9? Lo spoiler dai loro contratti in rinegoziazione : Andrew Lincoln e Norman Reedus in The Walking Dead 9? Fino a questo momento nessuno aveva avuto alcun dubbio su questo, Negan e villain di turno permettendo, ma forse la brutta notizia potrebbe arrivare da qualcosa o qualcuno che non riguarda la trama dei nuovi episodi. Nei giorni scorsi AMC ha ufficializzato il rinnovo di The Walking Dead per una nona stagione ma nessuno aveva ancora fatto i conti con la possibilità che gli attori del cast ...