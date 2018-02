In bus per ascoltare Matteo Salvini | parte la carovana irpina

Sanità : 23 febbraio sciopero infermieri a Roma - dalla Sicilia pronti bus e manifestazioni locali : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Partiranno da tutte le province della Sicilia per partecipare numerosi allo sciopero nazionale di venerdì 23 febbraio, a Roma, indetto dal sindacato degli infermieri, il Nursind, per protestare contro la bozza del contratto collettivo del comparto Sanità. Una proposta

Nuovo stadio Roma - il sindaco Virginia Raggi perde la bussola : quando la normalità diventa “un sogno” : Sembrava quasi che stesse svanendo ogni speranza, eppure lo stadio della Roma si farà, nonostante un caos totale creato attorno al progetto. E’ incredibile come in Italia qualcosa di normalissimo altrove come la costruzione di uno stadio, diventi una corsa ad ostacoli. Addirittura il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha definito un sogno quello giallorosso. Ma come, ma quale sogno? Uno stadio non è un sogno, è la normalità in ogni paese ...

Maria Grazia Cucinotta perde la bussola (su Facebook) : Sul suo profilo Facebook Maria Grazia Cucinotta condivide frasi poetiche, immagini di apparizioni televisive e anche tanti ricordi. L’ultimo riguarda una vacanza: sullo sfondo mare, spiaggia, un porticciolo, accompagnata dalla frase «Ricordi di Taormina, la Sicilia nel cuore». Tutto bello e romantico, peccato però che il posto in cui ha scattato la foto non sia Taormina, ma Ischia. E così l’attrice è incappata di uno degli epic ...

Fabrizio Moro ha confessato di aver abusato di alcol e stupefacenti per anni : Fabrizio Moro è un uomo dal passato tormentato, ha confessato di aver fatto uso di alcol e droghe per anni, a partire dai 18 anni. Una confessione che ha lasciato sbalordito il pubblico? Non troppo, Fabrizio aveva già dichiarato di aver assunto pasticche. Una vita senza regole Fabrizio Moro ora conduce una vita normale tranquilla, ma anni fa non era così; ha dichiarato in più di un'intervista che per dieci anni non ha fatto altro che abusare di ...

Fabrizio Moro : "Ho abusato di alcol e droghe - anche l'ecstasy per sballare" : Non ha filtri Fabrizio Moro, nemmeno quando si tratta della sua vita privata. Reduce dalla vittoria a Sanremo con Ermal Meta, il cantautore...

Brignole perde centinaia di posti moto. Viale Caviglia area per i bus Atp | : Da questa mattina i mezzi pubblici extraurbani, “sfrattati” dalla loro sede, invadono Blu area e parcheggi per le due ruote

Fabrizio Moro : 'Ho abusato di alcol e droghe. Prendevo pasticche per sballarmi' : Al settimanale di cronaca rosa svela di aver vissuto 9 anni molto difficili e che ha smesso per paura di... Ecco cosa ha dichiarato l'interprete di 'Non mi avete fatto niente' 'LA ME..A', IL CANTANTE ...

bussolengo - in consiglio comunale la battuta sessista contro al consigliera M5S : “Lei a 90 gradi per natura” : Lo scambio di vedute nel consiglio comunale di Bussolengo (Verona) termina nel peggiore dei modi. Il clima è teso, come spesso accade nei dibattiti politici che partono da punti di vista opposti, ma le accuse si fanno taglienti, fino a quando il consigliere Tiziano Ferrari (Lista civica di maggioranza) risponde all’accusa di Barbara Setti (M5S) si essersi piegato a 90 gradi davanti alla regina. La risposta non è per nulla elegante: ...

L’ex allenatore di calcio inglese Barry Bennell è stato condannato a 30 anni di reclusione per abusi sessuali su minori : Il tribunale di Liverpool ha condannato a 30 anni di reclusione Barry Bennell, ex allenatore di calcio delle giovanili di Manchester City, Crewe Alexandra, Stoke e Leeds United, colpevole di aver abusato sessualmente di 12 minori di età compresa fra gli otto The post L’ex allenatore di calcio inglese Barry Bennell è stato condannato a 30 anni di reclusione per abusi sessuali su minori appeared first on Il Post.

Caso Bennell - ex allenatore condannato a 31 anni di carcere per abusi su minori : La sentenza che tutto il calcio inglese aspettava è stata pronunciata in una corte di Liverpool da un giudice che lo ha definito la reincarnazione del Diavolo. Barry Bennell, l'ex allenatore, tra le ...

Isola dei Famosi - la madre della Cipriani : "Per gli abusi finì in ospedale sotto choc" : La mamma di Francesca Cipriani è tornata a parlare della figlia a Domenica Live , in particolare la donna ha raccontato di un drammatico episodio che ha segnato terribilmente la vita della naufraga ...

Fabrizio Moro : "Ho abusato di alcol e droghe. Prendevo pasticche per sballarmi" : La vittoria al Festival di Sanremo ha portato Fabrizio Moro sotto i riflettori più di quanto già non lo fosse. Così, in un'intervista esclusiva al settimanale DiPiù, Moro ha ammesso di aver fatto uso ...

Fabrizio Moro : Ho abusato di alcol e droghe. Prendevo pasticche per sballarmi : La vittoria al Festival di Sanremo ha portato Fabrizio Moro sotto i riflettori più di quanto già non lo fosse.Così, in un'intervista esclusiva al settimanale DiPiù, Moro ha ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti in passato. Questo è stato un periodo buio della sua vita, iniziato quando era giovanissimo e terminato all'età di 27 anni. Ma non è la prima volta che Fabrizio Moro parla di questa difficile parentesi, più volte ha ...

Fabrizio Moro : ‘Per anni ho abusato di alcol e droghe’ : Ha trionfato con il collega Ermal Meta al Festival di Sanremo 2018 con il brano Non mi avete fatto niente, ma in passato Fabrizio Moro (QUI chi sono) ha conosciuto un lungo periodo ‘buio’, che ha messo in pericolo la sua vita. Intervistato da DiPiù, come riporta Fanpage, il cantautore romano ha dichiarato apertamente di aver fatto uso di sostanze stupefacenti per circa 10 anni: Per anni ho abusato di alcol e droghe. Ho iniziato a 18 ...