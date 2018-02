Illusione e realtà | percezione e scelta

beppegrillo

(Di martedì 20 febbraio 2018) di Beppe Grillo e il suo neurologo – Da tempo sentiamo ripetere che laè un’, che “non vediamo lama quello che si attiva nei nostri sensori”, come la retina, la pelle e così via. Per molti percepiamo ciò che ci circonda come se stessimo vivendo dentro un cinema in cui viene proiettato il mondo esterno. Ed è vero, per moltissimi aspetti è proprio così sebbene spesso dimentichiamo che quel cinema è nostro. Infatti operiamo in modo attivo su quello che percepiamo; così, pur non vedendo il mondo in modo diretto questo è rappresentato nell’attività dei nostri sensori e delle parti del cervello che funzionano da “schermi di proiezione”. Si tratta di “schermi attivi” sui quali il nostro cervello opera continuamente; non stiamo parlando di una proiezione passiva su di una superficie neutra come al cinema. Il fatto che lapossa essere un’non ...