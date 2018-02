Il trasporto pubblico è cosa seria | vero Pastorello?

Roma : meno auto e più scooter - diminuisce del 10% il trasporto pubblico : Roma: dati Kyoto Club, più scooter e meno auto e mezzi pubblici Roma -Nella Capitale ci sono 612 automobili ogni 1.000 abitanti. Un tasso di motorizzazione... L'articolo Roma: meno auto e più scooter, diminuisce del 10% il trasporto pubblico su Roma Daily News.

Flotte navali per il trasporto pubblico - ok al riparto di 262 milioni : Roma - La Conferenza Stato-Regioni , su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha espresso nella seduta odierna l'intesa sul decreto ministeriale di riparto delle ...

Ambiente - Berlino : trasporto pubblico locale gratis per combattere l’inquinamento : Il governo tedesco ipotizza di offrire temporaneamente il trasporto pubblico locale gratis per combattere lo smog: lo ha reso noto il portavoce dell’esecutivo Steffen Seibert, in occasione di una conferenza stampa, in riferimento alla lettera inviata dal ministero del’Ambiente tedesco a Bruxelles, sulla possibile sperimentazione dei mezzi pubblici gratuiti in 5 città. L'articolo Ambiente, Berlino: trasporto pubblico locale gratis per ...

La Germania sta pensando di rendere gratuito il trasporto pubblico in cinque città : È una misura per contenere l'inquinamento, ma non tutti sono convinti della sua efficacia The post La Germania sta pensando di rendere gratuito il trasporto pubblico in cinque città appeared first on Il Post.

SCIOPERO OGGI 12 FEBBRAIO 2018/ Engie - trasporto pubblico Cosenza e Autostrade Meridionali (ultime notizie) : SCIOPERO OGGI 12 FEBBRAIO 2018: Engie Italia, Trasporto pubblico Cosenza e Autostrade Meridionali. Le ultime notizie sulle agitazioni dei lavoratori proclamate dai sindacati(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 12:33:00 GMT)

Il referendum consultivo per la messa a gara del trasporto pubblico di Roma si svolgerà il prossimo 3 giugno : Il referendum consultivo per la messa a gara del trasporto pubblico di Roma si svolgerà il prossimo 3 giugno. L’azienda municipalizzata che attualmente gestisce il trasporto pubblico a Roma è ATAC. Il referendum è stato richiesto dai Radicali, che hanno The post Il referendum consultivo per la messa a gara del trasporto pubblico di Roma si svolgerà il prossimo 3 giugno appeared first on Il Post.

Parma - da azienda trasporto pubblico Tep bando per autiste senza patente : Si può partecipare alla selezione senza avere il permesso di guida che sarà a costo zero per le candidate idonee. "Così favoriamo l'occupazione femminile"

Assegnati 106 milioni per il trasporto pubblico locale in Abruzzo : E' di 106 milioni 122mila 170 euro la quota di risorse del fondo statale per il trasporto pubblico che è stata assegnata alla Regione Abruzzo con il decreto di ripartizione anticipata firmato dal ...

Paralizzato trasporto pubblico a Napoli : (ANSA) - Napoli, 24 GEN - Blocco totale della circolazione per autobus e metropolitana a Napoli. Protesta dei lavoratori Samir, la ditta di pulizie, che non riceve i pagamenti dovuti dall'Anm, l'...

Smog Roma : trasporto pubblico potenziato per la domenica ecologica : A Roma, in occasione della seconda domenica ecologica domani 21 gennaio 2018, il trasporto pubblico sarà potenziato nelle fasce orarie nelle quali è in vigore il blocco della circolazione: dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle 17.30 alle ore 20.30. Nella seconda fascia oraria – spiega il Campidoglio – il potenziamento del tpl prenderà il via un’ora prima dello stop alla circolazione (16.30). Saranno, quindi, effettuate corse ...

A Pisa 12 nuovi bus One per il trasporto pubblico su gomma : Arrivano a Pisa 12 nuovi bus One per il trasporto pubblico su gomma. Si tratta di mezzi pensati per il traffico extraurbano, lunghi 12 metri e distribuiti sui vari bacini dell’area Pisana. Molto soddisfatto per il progressivo ringiovanimento del parco…Continua a leggere →