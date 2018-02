Il Toro di Cairo e l' incubo derby Sconfitto cinque volte su sei

Cairo : 'Donsah al Toro ? Vediamo se si può' : Lo dice nell'ultimo giorno di calciomercato il presidente del Torino Urbano Cairo , a margine della presentazione del Festival dello Sport. 'Boyé - aggiunge Cairo - in molti ce lo chiedono, ...

Ogbonna il primo - Maksimovic l'ultimo : lasciare il Toro è un affare solo per Cairo : Deludente a Napoli, va allo Spartak: al patron rese 22 milioni. Tendenza confermata: nessun ex ha reso per quanto pagato è sempre e soltanto uno a restare pienamente soddisfatto: il club di Urbano ...