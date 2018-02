calcioweb.eu

CalcioWeb : Il solito 'pazzo' Conte: la sua esultanza contro il Barcellona è tutta da vedere [VIDEO] #ChelseaBarcellona

(Di martedì 20 febbraio 2018) Il Chelsea di Antonioha giocato una buona gara questa serailnegli ottavi di finale di Champions League. La sua squadra ha pareggiatoi blaugrana lasciando aperta la qualificazione ai quarti di finale. In occasione della rete del vantaggio dei Blues di Willian, il tecnico del Chelsea è letteralmente esploso in un’davvero scatenata. Un’allainsomma. Ecco il-GIF di Antoniodopo la rete del momentaneo vantaggio di Willian con una botta da fuori che ha battuto Ter Stegen.in. Forever and always. pic.twitter.com/ElOwpLXRHu — Rashad (@azpifc) 20 febbraio 2018 L'articolo Il“pazzo”: la suaildasembra essere il primo su CalcioWeb.