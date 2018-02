' Il saluto fascista non è reato se l' intento è commemorativo' | la Cassazione chiude il

saluto fascista - Cassazione : no reato se intento commemorativo. Due assoluzioni : La Cassazione ha stabilito che il Saluto fascista non è considerabile come reato se ha un intento commemorativo e non violento. Si tratterebbe, in questi casi, di una libera ' manifestazione del ...

Macerata - spara da un’auto in corsa e ferisce sei stranieri : fa il saluto fascista quando lo fermano : Macerata, spara da un’auto in corsa e ferisce sei stranieri: fa il saluto fascista quando lo fermano Luca Traini, 28 anni, è stato bloccato dopo un inseguimento in auto. Nell’attacco sei persone sono rimaste ferite: due in maniera più grave. Il raid nei luoghi delle indagini su Pamela Mastropietro, la giovane uccisa e smembrata, per […] L'articolo Macerata, spara da un’auto in corsa e ferisce sei stranieri: fa il saluto ...

