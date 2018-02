Il record del pusher | liberato e arrestato nel giro di 52 minuti

Atletica - ecco il nuovo Bolt : Christian Coleman è un fenomeno - record del mondo [VIDEO] : Christian Coleman è il nuovo ‘fulmine’. Lo sprinter americano ha battuto il record di Maurice Green sui 60 metri piani indoor e ottenuto il nuovo record ad Albuquerque con il tempo di 6 secondi e 34 centesimi, superato Green di 5 centesimi. Coleman è considerato il nuovo fenomeno dell’Atletica, è ancora giovanissimo, solo 21 anni e viene considerato il nuovo Bolt. Le premesse fanno ben sperare, il nuovo corso sta per iniziare, ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei quarti di finale del team pursuit femminile record olimpico dell’Olanda : Tempo di quarti di finale del team pursuit femminile nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: a sorpresa il miglior tempo, con tanto di nuovo record olimpico, è stato dell’Olanda, che ha superato il Giappone, grande favorito della vigilia, ma che potrebbe aver preferito spendere meno energie in vista di semifinali e finali in programma mercoledì 21. Le olandesi infatti hanno fatto segnare 2’55″61, circa ...

Coppa Città della Pace * record di iscritti : Sabato 24 febbraio saranno quasi 110 gli equipaggi in gara - : Questa volta le vetture più prestigiose, le cosiddette "anteguerra", che sono anche quelle avvantaggiate da un coefficiente più elevato, saranno la Fiat 508 S Sport del 1933 di Turelli e Turelli, la ...

Asti - alle Giornate delle Figurine il collezionista record ha 9 anni : Il tesoro di Lorenzo è l'album di Mexico 70 autografato da Pelé E' uno dei più grandi collezionisti di album di Figurine al mondo. E questa è già una notizia, ma se aggiungiamo che ha appena 9 anni, allora siamo di fronte a un fenomeno unico nel suo genere. Il ragazzino si chiama Lorenzo Vandelli, è nato il 26 settembre ...

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Short dance : Virtue/Moir in fuga col record del mondo! Cappellini-Lanotte - obiettivo top5. Sbavatura per Guignard-Fabbri : saranno fuori dalla top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Short dance di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi le coppie di danze saranno impegnate con il programma corto, prima parte della rincorsa verso le ambite medaglie a cinque cerchi. Si preannuncia un grande spettacolo, davvero imperdibile e affascinante. I francesi Papadakis/Cizeron sono i grandi favoriti della vigilia, gli unici che possono impensierirli sono i ...

L'anno record dell'influenza - durerà ancora un mese : "Quasi otto milioni di casi" : L'influenza 2018 non è già un ricordo. Anzi. "L’attività influenzale continuerà probabilmente ancora per alcune settimane. I motivi dell’elevato...

Turismo della salute a Monza : «Presenze record - ora i controlli» : Arrivano principalmente da Campania, Piemonte, Sicilia, Puglia e Calabria. A Monza non per l'autodromo, Villa Reale o gli affreschi del Duomo, ma per farsi curare. Il «Turismo della salute» - come è ...

MotoGp - test Buriram : Marquez per i 25 anni si 'regala' il record della pista - attardato Rossi : Undicesimo tempo per la Suzuki di Andrea Iannone, mentre è diciottesimo nella lista dei tempi Franco Morbidelli: il campione del mondo Moto2 ha proseguito il lavoro di apprendistato, per migliorare ...

Dario Franceschini “batte il record” - è il ministro dei Beni culturali più longevo della storia della Repubblica Italiana : Con i suoi 1.456 giorni alla guida del ministero, Dario Franceschini è il ministro dei Beni culturali più longevo della storia della Repubblica Italiana: “Dovrebbe essere una cosa normale durare cinque anni. E invece se a quattro anni sei il ministro che è durato di più, è un’altra prova che in Italia i governi durano troppo poco“, ha dichiarato Franceschini all’Adnkronos. Franceschini proprio oggi ha ...

Torino-Juve nel segno del 9 : Belotti sfida un Higuain da record : I granata si aggrappano al ritrovato Belotti, che cerca continuità dopo il gol all'Udinese. La Signora invece punta sul Pipita, reduce dalla doppietta più veloce in Champions per un giocatore ...

Esordio con record per Pellegri : la sua ‘prima’ con la maglia del Monaco è storica : Calciatore più giovane ad aver esordito in Serie A, il più giovane ad aver segnato una doppietta nel campionato italiano e ora il più giovane giocatore che abbia mai indossato la maglia del Monaco nelle ultime 40 stagioni. Pietro Pellegri è l’uomo dei record. L’ultimo lo ha siglato ieri sera nella sfida vinta dal Monaco per 4-0 contro il Dijon. Gettato nella mischia all’85’ al posto di Keita, Pellegri ha battuto anche ...

Altro record per Federer : torna numero uno del tennis mondiale a 36 anni : Altro record per Federer: torna numero uno del tennis mondiale a 36 anni Grazie al successo sull’olandese Haase nei quarti a Rotterdam, lo svizzero da lunedì scavalcherà Nadal in cima alla classifica Atp. L’ultima volta accadde il 4 novembre del 2012, quando Djokovic lo scalzò dal trono. Continua a leggere L'articolo Altro record per Federer: torna numero uno del tennis mondiale a 36 anni sembra essere il primo su NewsGo.