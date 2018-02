Il Pd? Non lo voto | lo spot suicida

Sondaggio elettorale - girano numeri terribili nella sede del Pd : 'Non facciamo neanche il 20%' : Gira un Sondaggio terrificante tra le stanze della sede del Partito democratico, arrivato fino alla scrivania di Matteo Renzi . Con la stretta sulla pubblicazione dei sondaggi, la rilevazione è ...

Elezioni - Orfni : “D’Alema favorisce Salvini”. “Prodi non vota Pd? Fa crescere i nostri alleati” : “Prodi è una grande personalità che da una mano al centro sinistra per non far vincere la destra mentre D’Alema ha un’unico obiettivo festeggiare la vittoria della destra. Per uno che è stato un importante leader della sinistra italiana è una scelta incomprensibile. Io non mi chiedo perché Prodi non voti il Pd ha fatto una scelta di aiutare gli alleati del centro sinistra, una scelta anche utile perché noi abbiamo bisogno che ...

M5S : Renzi - onestà? Pd Non prende lezioni da nessuno : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Perché se i grillini dicono che loro sono il partito degli onesti, ricordo che il Pd non prende lezioni da nessuno. Non le prende soprattutto da un partito fondato da un pregiudicato, che ha qualche problema di troppo con l’evasione fiscale e che ha inventato la sceneggiata dei rimborsi ma dimentica di dire che i cinque stelle hanno rinunciato (forse) a 23 milioni in 6 anni”. Lo scrive Matteo ...

Pd - Matteo Renzi scaricato da Francesa Scarpato : 'Noi giovani abbiamo creduto nella rottamazione. Ma qui non cambia nulla' : E l'ultima vicenda di cronaca induce una domanda: a che titolo Roberto De Luca parla delle ecoballe?'.

M5s - Renzi : il Pd Non prende lezioni da loro sull'onestà : Bologna, 19 feb. , askanews, 'Non abbiamo truffato, non abbiamo photoshoppato gli scontrini' come hanno fatto quelli del Movimento 5 stelle e della Lega Nord. 'Ognuno fa quello che vuole con il denaro ...

D’Alema vs Prodi/ LeU attacca il Pd : “vi turate il naso per votare Renzi e Casini. M5s? Non sanno governare” : Massimo D'Alema vs Romano Prodi, elezioni 2018: ”lunare pensare che possa vincere il Pd. Sbaglia con Gentiloni perchè così sta votando Renzi". Replica di Renzi e Nencini(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:45:00 GMT)

Anzaldi (Pd) : bene Governo su riduzione canone Rai : Roma – Anzaldi: il numero di over 75 non pagare canone Rai passa da 115mila a 350mila Roma – Questo quanto apparso sul profilo Twitter... L'articolo Anzaldi (PD): bene Governo su riduzione canone Rai su Roma Daily News.

Scajola candidato sindaco - Antonio De Bonis - Pd - : 'Problema non nostro - ma del centrodestra' foto : Di certo la politica è in fermento. Oltre a Scajola, già diversi mesi fa, aveva annunciato di volersi candidare anche l'attuale sindaco Carlo Capacci ala fine del suo mandato.

ELEZIONI 2018/ M5s - Pd e Centrodestra : tra promesse e 'sparate' - tutti verso una maggioranza che non c'è : ELEZIONI 2018, Pd, Centrodestra e M5s: tra promesse e sparate elettorali, tutti verso una maggioranza che non c'è. Ultime notizie campagna elettorale.

Il sindaco Pd disertò la fiaccolata per Pamela Non il sit-in antifascista : C'è qualcosa che non quadra nel comportamento del sindaco Pd di Macerata, Romano Carancini. Il quale è certo una persona perbene e un bravo amministratore. Che però ieri ha sbagliato. Non tanto ...

Il sindaco Pd disertò la fiaccolata per Pamela Non il sit-in antifascista : C'è qualcosa che non quadra nel comportamento del sindaco Pd di Macerata, Romano Carancini. Il quale è certo una persona perbene e un bravo amministratore. Che però ieri ha sbagliato. Non tanto partecipando a un corteo - «antirazzista», ma perché all'indomani della tragedia di Pamela Mastropietro, lo stesso Carancini, non aderì alla fiaccolata promossa dalla famiglia della 18enne massacrata da un branco di ...

SERIE A/ Un'Inter fantozziana che gioca a fare il Pd di Renzi (e non vince più) : Un'Inter di fantozziana memoria si fa beffare anche dal Genoa nella città di Paolo Villaggio: la formazione di Spalletti pare in preda alla sindrome del Pd e teme l'aggancio del Milan(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 06:33:00 GMT)