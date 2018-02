Il partito della nazione contro i nazionalismi straccioni

BERLUSCONI VS RENZI - "MIGRANTI SONO BOMBA SOCIALE"/ Elezioni 2018 - vicino o lontano il partito della Nazione? : Silvio BERLUSCONI, "migranti SONO una BOMBA sociale. Subito via in 600mila": Elezioni 2018, RENZI replica, "firmasti tu gli accordi di Dublino". Larghe intese più vicine o lontane?(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 14:16:00 GMT)

Pizzarotti : "Io l'anti-Renzi della sinistra? Può succedere qualunque cosa. Ora lancio il partito dei sindaci" : Un altro partito dei sindaci? «È vero, ci hanno provato altre volte, soprattutto in momenti di grande debolezza politica. Ma con risultati poco entusiasmant... continua

Philippot - ex fedelissimo della Le Pen che si è fatto il suo partito : “Destra e sinistra alimentano l’astensionismo” : Florian Philippot è stato il direttore della campagna presidenziale di Marine Le Pen, uno degli uomini più importanti del Front National. Da quattro mesi ha fondato il suo partito, “Les Patriotes”, che, in occasione di una conferenza alla Fondazione Feltrinelli di Milano, ha definito “non identitario, non nazionalista e profondamente repubblicano” anche se, in testa ha un forte controllo dell’immigrazione e ...

Il Papa abbraccia i volontari della CRI - 'il vostro è il partito politico dei più bisognosi - siete i Samaritani' : Davanti alla Resurrezione di Fazzini Francesco Rocca prende la parola per ricordare che nel mondo ci sono in tutto 17 milioni di volontari tra Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nel nuovo percorso che è ...

Più larghe intese che partito del Nord. Ecco le liste della nomenklatura azzurra : pochi volti noti e tante conferme : Unica valanga rosa, di liste zeppe di professionisti della politica, che vivono di politica, nella fedeltà eterna al Capo. Con un grande passato dietro le spalle.

Più larghe intese che partito del Nord. Ecco le liste della nomenklatura azzurra : pochi volti noti e tante conferme : Il filo politico è, paradossalmente ma non troppo, il ridimensionamento del "partito del Nord". Perché la principale preoccupazione di Silvio Berlusconi è di avere, il minuto dopo il voto, un gruppo di fedelissimi, pronto a rompere l'asse con Lega per fare le larghe intese.Si spiega così, l'ultima tensione nella compilazione delle liste sulla Liguria, un "modello di un centro-destra" fondato sull'alleanza con la Lega. ...

Il retroscena Il candidato di colore della Lega - la fuga dal partito di Grasso e la Boschi spedita in Trentino. Mentre Antonio Razzi perde ... : Per la cronaca è rimasto fuori dalle liste Antonio Razzi, senatore più noto per le imitazioni che per la sua attività in Parlamento. "Non mi hanno chiamato", ha detto. A frenare l'ufficializzazione ...

Ora e' ufficiale - Riccardo Rossi e' il candidato Sindaco della coalizione partito Democratico - Brindisi Bene Comune - Liberi e Uguali. : ... di ridare senso e forza alle sue vocazioni, da quella agricola a quella turistica, dalla cultura come memoria, identità e impulso verso un'economia sana e generatrice di nuova conoscenza e lavoro, ...

Potere al Popolo : vergognosa la proroga a Nuove Acque Interessi e diktat di partito più forti della democrazia : ... un modello tecnicamente misto (pubblico e privato) figlio di una insana commistione tra politica, enti sussidiari, grandi colossi privati e mondo della finanza. Un sistema nato appositamente per ...

È nato il partito della Lorenzin. È l’unico risultato del Fertility Day : www.spinoza.it L'articolo È nato il partito della Lorenzin. È l’unico risultato del Fertility Day proviene da Il Fatto Quotidiano.

Contro il partito della ribellione : ... immortalità di governo, impossibilità di resistenza materiale, eccovi tre elementi di tirannia insuperabile che si prepara non solo ai Cattolici, ma a tutto il mondo incivilito ed onesto, sotto nome ...

Reggio : partito Comunista Italiano. La scorrettezza di Falcomata' e lo scippo della scuola di Rosali' : La cosa incredibile è che i protagonisti sono sempre gli stessi personaggi, che così facendo evidentemente dimostrano che il loro modo di fare politica è improntato alla falsità, alla doppiezza e ...

Base furiosa - privacy allo sbando Non piace il partito a 5 Stelle E c'è pure l'escamotage della Raggi... : Caos nel m5s per la decisione dei vertici di costituire una nuova associazione tramite la quale votare, partecipare e soprattutto candidarsi. Si parla addirittura di "Resistenza M5s"... Segui su affaritaliani.it