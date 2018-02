Il mare si aiuta a tavola con il pesce certificato

Agenzia Salute GB : sì a e-cig per aiutare a smettere di fumare : Roma, 7 feb. , askanews, L'uso di sigarette elettroniche dprescritto nel Servizio sanitario nazionale , Nhs, dal momento che sta aiutando molti fumatori a smettere. Lo evidenzia uno studio ...

«It’s all about love» - le frasi che aiutano ad amare e ad amarsi un po’ di più : Che sia il giorno di San Valentino, festa degli innamorati per eccellenza, o un giorno qualunque, è sempre bello celebrare l’amore. Chi ce l’ha, chi lo vorrebbe, chi ne soffre, chi non sa come gestirlo: l’amour, alla francese, che fa ancora più chic, è volenti o nolenti il protagonista indiscusso delle nostre vite. Soggetto di canzoni e film, impregna poesie e racconti, imbratta muri e, spesso, accompagna doni e cioccolatini. Ma quali sono le ...

Macron prova ad aiutare Merkel : 'Per riformare l'Ue abbiamo bisogno di una Berlino stabile' : "La nostra è una relazione permanente", si è congratulato Macron, aggiungendo che con la Merkel non si parla solo d'Europa, politica o economia, ma ci sono anche scambi "culturali, filosofici, ...

Macron prova ad aiutare Merkel : "Per riformare l'Ue abbiamo bisogno di una Berlino stabile" : La stabilità del governo tedesco non è importante solo per la Germania, ma per tutta l'Unione europea e per il suo futuro. È il messaggio che arriva dal vertice bilaterale tra il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel, che a Parigi hanno ribadito l'impegno comune a voler riformare l'Europa. Un messaggio indirizzato soprattutto ai socialdemocratici tedeschi, che nel congresso di domenica ...

Andy - 22 anni - pugnalato a morte nella metro di Parigi : nessuno lo ha aiutato - occupati a filmare l'aggressione : Andy, 22 anni, è morto a Châtelet-Les-Halles, centralissima fermata della metro di Parigi, aggredito con un colpo alla gola da uno "squilibrato", come lo ha definito la polizia della capitale francese. nessuno lo ha aiutato: tutti coloro che hanno assistito all'omicidio sono rimasti inermi a filmare con il loro cellulare l'accaduto. L'aggressore, fermato poco dopo è stato internato in un ospedale psichiatrico."È una ...

Napolimania : Banti e Calvarese da fermare. Juve - ora aiuta tu gli arbitri : POSSIBILI SOLUZIONI - P er crescere, il calcio potrebbe prendere ancora una volta spunto dagli altri sport. Dal basket, per esempio, dove in NBA, da un certo punto della partita in poi, ogni episodio ...

Smettere di fumare : l’attività fisica aiuta a perdere il vizio : Una ricerca condotta da Alexis Bailey, della St. George’s University di Londra, pubblicata sul British Journal of Pharmacology, ha rilevato che l’attività fisica aiuta a combattere la dipendenza dalla nicotina e la sensazione di crisi d’astinenza connessa. Gli esperti hanno studiato roditori resi dipendenti dalla nicotina ed hanno osservato che in caso di esercizio fisico gli animali (privati della nicotina) presentavano ...