Il ' Genny Savastano dei clan estradato in Italia | De Simone era stato arrestato 10

Gomorra 4 a Messina? Al via i casting per la prossima stagione : a caccia di nuovi alleati per Genny Savastano : Al via i casting per Gomorra 4 in onda, molto probabilmente, nel 2019, con una nuova stagione, la prima senza Marco D'Amore e Ciro di Marzio. Le cose per Genny Savastano saranno più complicate del previsto visto che dovrà dividersi tra la voglia di vendetta per la morte del suo amico fraterno e il rischio di perdere la sua famiglia proprio per lo stesso motivo: una nuova guerra. Scampia è ancora il regno dei Savastano, ma cosa ne sarà delle ...