IL FUTURO DELL' ENERGIA

La campagna elettorale nel nordest anticipa il FUTURO dell’Italia : Dallo spopolamento al neofascismo, fino alla guerra ai migranti: perché il Friuli-Venezia Giulia può aiutare a capire in che direzione sta andando il paese. Leggi

Fondo - Pellegrino : 'Il FUTURO è dell'Italia : siamo giovani - dateci tempo' : Come sono lontani i tempi di Lillehammer 1994 e Torino 2006, quando il quartetto azzurro del Fondo esultava sul gradino più alto del podio. Nella 4x10 Km a tecnica mista l'Italia regge il passo dei ...

Massimo D’Alema : “Il M5s non ha visione del FUTURO dell’Italia” : Massimo D’Alema precisa di avere “una pregiudiziale antifascista verso chi mette a rischio la democrazia”. Tuttavia non ha nessuna pregiudiziale

RIPRESA?/ Ecco gli accordi che decidono il FUTURO dell'Italia : L’Italia è uno dei paesi la cui crescita economica più dipende dalle esportazioni. Dunque è bene guardare cosa sta accadendo al commercio mondiale. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 06:03:00 GMT)FINANZA/ Dagli Usa al Giappone un nuovo aiutino alla ripresa italiana, di U. BertoneGEO-FINANZA/ La Cina pronta a comprarsi l'Europa dell'Est, di F. Accinelli

FUTURO Icardi - a breve l’incontro con Wanda Nara : le intenzioni dell’Inter - tutti i dettagli : Futuro Icardi – L’Inter non è riuscita a dare continuità alla vittoria ottenuta con il Bologna domenica scorsa. Nell’anticipo del 25^ giornata di Serie A, i nerazzurri hanno rimediato un pesante ko contro il Genoa che rischia di far scivolare la squadra di Spalletti al 5° posto, ovvero fuori dalla zona Champions League. Nei prossimi giorni intanto è previsto un incontro tra la dirigenza meneghina e Wanda Nara per parlare del ...

Milano Regionali - la sfida sull'ambiente all'esame delle urne. Quale FUTURO per i diesel : Le associazioni ambientaliste di mezzo mondo hanno eletto i motori a gasolio a nemico pubblico per i nostri polmoni. Diversi Paesi europei e le grandi metropoli internazionali ne hanno già previsto ...

Parma Capitale della Cultura 2020/ Pizzarotti : “32 progetti e 4 ‘pilastri’ per il FUTURO della città” : Parma Capitale della Cultura 2020: la scelta del Ministero dei Beni Culturali e la proclamazione del Ministro Franceschini al sindaco Pizzarotti. "Premiata alleanza pubblico-privato"(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:45:00 GMT)

"Singapore e la Svizzera sono modelli per il FUTURO" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

PyeongChang - Malagò : Moioli vittoria della tenacia e del FUTURO : PyeongChang , Corea del Sud, , 16 feb. , askanews, 'Ha dominato con padronanza e autorevolezza. E' partita bene, poi dopo due curve ha preso la testa e non l'ha più mollata. E' una bellissima storia, ...

Profezia di Mago Silvio : Il FUTURO premier sarà un amico della Ue : «Padoan ha detto che per realizzare la flat tax ci vuole la fata turchina. Io la bacchetta magica ce l'ho, invece della fata turchina sono il Mago Silvio. Io sono un usato sicuro, ma soprattutto garantito. La flat tax porterà risultati strepitosi. Porterò la disoccupazione sotto la media europea entro la fine della legislatura».Silvio Berlusconi, dopo il coup de theatre del nuovo patto con gli italiani firmato da Bruno ...

MotoGp – FUTURO Valentino Rossi : finalmente arriva l’annuncio (non ufficiale) della Yamaha : La Yamaha e Valentino Rossi insieme anche nel 2019. Mentre il pilota italiano si prepara per il nuovo campionato di MotoGp con l’intenzione di conquistare il decimo titolo mondiale, arriva un importante annuncio da parte del team manager della squadra giapponese, Lin Jarvis a MotoGp.com: “Posso assicurare che nulla è stato firmato. Ma presumo che Rossi resterà con noi anche nel 2019, anche se abbiamo deciso di aspettare qualche test, ...

Spazio - la rivoluzione da dentro : l’evoluzione della struttura dell’ASI chiave del FUTURO : Contribuire al cambiamento che coinvolge la società moderna e porre l’Agenzia Spaziale Italiana come modello di Agenzia a livello nazionale e europeo. Stimolare interesse nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), per preservare la tradizione italiana ed europea di talenti nel campo scientifico-tecnologico. Questi alcuni dei temi affrontati ieri nella lectio magistralis del Direttore Generale dell’ASI Anna ...

Costacurta - dal Milan a tv e Figc : ora ha in mano il FUTURO della Nazionale : Per vent'anni il suo mondo è stato l'area di rigore del Milan, per qualche mese una panchina, per una decina d'anni il salotto televisivo di Sky e ora è l'ufficio da sottocommissario della Figc. Ha ...

Il Bayern pensa al FUTURO : camere con vista campo all'interno dell'Allianza Arena : Il Bayern Monaco è uno dei club più ricchi e organizzati in Europa. I campioni di Germania in carica sono maestri nella programmazione ed ogni anno sono sempre ai vertici in Bundesliga e in Champions League. L'Allianz Arena, casa del Bayern, è uno degli stadi più belli e innovativi con una capienza di oltre 75.000 posti a sedere. Lo stadio dei bavaresi, però, dalla stagione 2019-2020 potrebbe subire l'ennesima miglioria e diventare ...