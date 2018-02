Il comunicato dell' assemblea di

comunicato dell'assemblea di : Roma, 20 feb. , askanews, La sopravvivenza dell'agenzia di stampa askanews non può dipendere soltanto dai sacrifici dei giornalisti, ma questo è ciò che l'azienda si ostina a chiedere sottraendosi ai ...

Calcio femminile : la Rai annulla la diretta della partita - duro comunicato del Brescia : Rai annulla diretta Calcio femminile, la partita tra Tavagnacco e Brescia è stata trasmessa in differita. duro comunicato da parte del presidente del Brescia.

Infortunio Higuain e Bernardeschi : il comunicato ufficiale della Juventus : Infortunio Higuain e Bernardeschi – "Durante il Derby contro il Toro di oggi, Higuain ha subito un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra, mentre Bernardeschi è stato vittima di un trauma distorsivo con interessamento capsulo/legamentoso al ginocchio sinistro. Per entrambi sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni". Questo il comunicato della Juventus in merito alle condizioni dei due calciatori

Infortunio Miranda - ecco l'esito degli accertamenti : il comunicato dell'Inter : Infortunio Miranda, ecco l'esito degli accertamenti: il comunicato dell'Inter – "Esami clinici e strumentali per Joao Miranda questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione degli adduttori della coscia sinistra. Seguirà lavoro personalizzato, le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate nei prossimi giorni". Questo il comunicato dell'Inter

Infortunio Praet - importanti novità sulle sue condizioni : il comunicato della Samp : Infortunio Praet – "Nella giornata del doppio allenamento in vista della gara casalinga con l'Hellas Verona sul campo 2 (quello principale) del "Mugnaini" di Bogliasco si rivede Dennis Praet. Dopo il percorso fisioterapico della mattina e prima di lavorare in piscina nel pomeriggio, il centrocampista belga ha ripreso a correre, iniziando dunque il primo e leggero capitolo aerobico del suo programma di recupero

Elezioni - i migliori e i peggiori comunicatori della campagna elettorale : Manca un mese al voto e questa campagna elettorale si sta rivelando come previsto una delle più accese della seconda Repubblica. Vediamo chi, fra i leader dei maggiori partiti, si sta muovendo meglio a livello di comunicazione e chi invece sta deludendo. Iniziamo da leader della coalizione in testa nei sondaggi, il centrodestra. Berlusconi ha una croce che fisicamente non riesce più a portare, quella di essere l’unico grande comunicatore del ...

JUVENTUS SENZA MATUIDI / comunicato ufficiale della Juventus : non è da escludere l'ipotesi Asamoah : Juventus SENZA MATUIDI: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 21:56:00 GMT)

comunicato DEL PRESIDENTE DELL'U.S.D. ATLETICO CATANIA GIANCARLO TRAVAGIN : ... spesso concretizzatisi in atteggiamenti minacciosi, intimidatori e diffamatori che, oltre ad essere contrari ai principi ed ai valori etici dello sport, hanno coinvolto l'incolumità, la tranquillità ...

Fiorentina - il comunicato della Curva Fiesole in vista della gara contro la Juve : La Curva Fiesole si sa, è in piena contestazione con la famiglia della Valle. In vista della gara contro la Juventus ci si attendeva forse una mini-tregua, ma così non sarà. Secondo quanto comunicato dalla pagina Facebook ufficiale della Curva Fiesole infatti, non ci sarà alcuna coreografia: “le condizioni sempre più assurde e stringenti dettate dalla società e dalla questura che – spiegano i tifosi – hanno portato a diffide e ...

Infortunio Matuidi : salterà il Tottenham - il comunicato della Juventus : Infortunio Matuidi – "A seguito dell'Infortunio occorso nella gara di ieri sera, il giocatore è stato sottoposto nel pomeriggio di oggi a indagini strumentali presso il J|Medical. Con le riserve legate alla precocità degli accertamenti effettuati, le indagini risultano indicative di una lesione di grado lieve-medio ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie idonee e saranno comunque necessari ulteriori

Infortunio Mertens - ecco il comunicato del Napoli sulle condizioni dell'attaccante : Infortunio Mertens – Nella giornata di ieri il Napoli ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro il Benevento, successo per 0-2 grazie alle reti di Mertens e Hamsik, a tenere banco sono state anche le condizioni del belga dopo l'Infortunio alla caviglia sinistra. Ansia nelle ultime ore, poi il sospiro di sollievo, per Mertens niente di grave, solo una distorsione alla caviglia sinistra, l'attaccante

Infortunio Laurini - gli aggiornamenti : ecco il comunicato della Fiorentina : Infortunio Laurini – Nella giornata di ieri successo della Fiorentina sul campo del Bologna, il tecnico Stefano Pioli ha dovuto però fare i conti con l'Infortunio di Laurini. ecco il comunicato da parte del club viola: "la Fiorentina comunica che il calciatore Vincent Laurini, nel corso della partita di ieri, ha riportato una lesione del muscolo abduttore del quinto dito e del muscolo quadrato plantare del piede sinistro. Il

Incredibile Clucas - esulta simulando il logo di un sito porno : il duro comunicato dello Swansea : Incredibile quanto successo in Premier League con Sam Clucas che rischia il licenziamento per un’esultanza. Il centrocampista dello Swansea dopo aver realizzato una doppietta contro l’Arsenal ha esultato congiungendo pollice e indice a formare un cerchio, per poi portarselo davanti all’occhio. Un gesto servito per simulare il logo del Simply Loveleh Brotherhood, un blog dai contenuti pornografici molto seguito in Inghilterra e reso ...