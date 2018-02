Il Cav chiude alle larghe intese | Matteo Renzi? Ci ha deluso

Cavalli a Roma 2018 si chiude con 25mila presenze : Oltre 70.000 mila i contatti per la diretta streaming. Per la prima volta anche il Coni ha dato il suo patrocinio. "Cavalli a Roma " aveva dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò con una ...

Minniti non esclude le larghe intese : Malumori nel Pd e il Cav chiude la porta : Renzi e Gentiloni frenano il ministro dll'Interno: 'Mai ad un ritorno al governo con Berlusconi'. Anche il leader di FI sottolinea la distanza dal partito democratico: 'Troppo debole per siglare ...

Cav - flat tax chiude cause con Equitalia : ANSA, - ROMA, 15 FEB - "Se avete cause con Agenzie Entrate o Equitalia la flat tax prevede anche la chiusura di queste 21 milioni di cause, pagando qualcosa che sia conveniente per loro e anche per ...

Cav - flat tax chiude cause con Equitalia : ANSA, - ROMA, 15 FEB - "Se avete cause con Agenzie Entrate o Equitalia la flat tax prevede anche la chiusura di queste 21 milioni di cause, pagando qualcosa che sia conveniente per loro e anche per ...

DoBank chiude il 2017 con utile e riCavi in salita : Teleborsa, - DoBank ha archiviato il 2017 con ricavi netti in salita del 3% a 194,9 milioni, rispetto ai 188,4 milioni nel 2016. Le commissioni passive si attestano a 18,1 milioni rispetto a 17,8 ...

DoBank chiude il 2017 con utile e riCavi in salita : DoBank ha archiviato il 2017 con ricavi netti in salita del 3% a 194,9 milioni, rispetto ai 188,4 milioni nel 2016. Le commissioni passive si attestano a 18,1 milioni rispetto a 17,8 milioni del 2016, ...

LVMH chiude il 2017 con riCavi record : Teleborsa, - Il lusso non conosce crisi. LVMH ha annunciato che il 2017 è stato un altro anno record in termini di ricavi che sono arrivati a 42,6 mld di euro con un incremento del 13% rispetto all'...

LVMH chiude il 2017 con riCavi record : Il lusso non conosce crisi. LVMH ha annunciato che il 2017 è stato un altro anno record in termini di ricavi che sono arrivati a 42,6 mld di euro con un incremento del 13% rispetto all'anno precedente.

Sky Italia srl chiude esercizio 2017 con riCavi e risultato operativo positivo : Sky Italia srl - secondo quanto riporta Italia Oggi in edicola - chiude un buon esercizio 2017, con rica...