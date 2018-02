“Il bimbo non respira | aiuto” La corsa in ospedale | poi la tragedia | a poche settimane

caffeinamagazine

(Di martedì 20 febbraio 2018) Una drammatica confessione avvenuta tra le lacrime, di fronte agli occhi del giudice. Un caso atroce quello che ha visto una madre raccontare in aula cosa era successo giorni prima tra le mura della sua abitazione, dove il figlio neonato era stato trovato privo di vita. A ucciderlo, come ammesso dalla diretta interessata, proprio il genitore, che prima gli aveva somministrato degli antidepressivi nel latte e poi lo aveva soffocato fino a vederlo morire. Un caso drammatico che arriva dalla città di Shotton, nel Galles, dove Hannah Turtle ha improvvisamente avuto una crisi durante il processo raccontando di essere la responsabile della scomparsa del figlio James Hughes. Lei, 22 anni, aveva negato a lungo ogni coinvolgimento, spiegando che ilera morto a causa di un malore. Poi è crollata tutta insieme, ammettendo non solo di averlo soffocato ma anche di averlo avvelenato in ...