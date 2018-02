IGNAZIO MOSER | DETTO FATTO Video | lo spogliarello del fidanzato di Cecilia Rodriguez

IGNAZIO MOSER - Detto Fatto / La sorpresa di Cecilia Rodriguez e la domanda della Balivo : “Arrivano i pargoli?” : Ignazio Moser ospite di Detto Fatto con Caterina Balivo; l'ex ciclista parla di Cecilia Rodriguez, del Grande Fratello Vip e della possibilità di mettere su famiglia con la fidanzata.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 18:44:00 GMT)

Jeremias Rodriguez : messaggio speciale per IGNAZIO MOSER a Mattino 5 : Jeremias Rodriguez ringrazia Ignazio Moser a Mattino 5: un messaggio bellissimo Sapendo che Cecilia e Ignazio sarebbero stati ospiti di Federica Panicucci a Mattino 5, Jeremias Rodriguez ha pensato bene di inviare loro un dolce e speciale video messaggio. Prima ancora di diventare il fidanzato della bella argentina, Moser è sempre stato amico di suo […] L'articolo Jeremias Rodriguez: messaggio speciale per Ignazio Moser a Mattino 5 ...

Francesco Monte sotto casa di Cecilia : IGNAZIO MOSER svela la verità : Ignazio Moser parla di Cecilia Rodriguez e Francesco Monte Elogiato da Federica Panicucci oggi a Mattino 5, Ignazio Moser non ha affondato il coltello su Francesco Monte. L’ex gieffino ha commentato l’episodio relativo all’incontro ripreso da Striscia la notizia tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Ignazio Moser ha rotto il silenzio nel salotto di Federica Panicucci, dopo il polverone sollevato da servizio mostrato dal tg ...

Cecilia Rodriguez e IGNAZIO MOSER - primo San Valentino di coppia : All’epoca del Grande Fratello Vip in pochi avrebbero scommesso sulla loro storia, eppure Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono arrivati non solo a mangiare il panettone insieme, ma persino a festeggiare il loro primo San Valentino di coppia: “Da quando sono uscita dalla Casa sono sempre più convinta della mia scelta” confessa lei a Chi nel numero in edicola mercoledì 14 febbraio, “Ho conosciuto lati di Ignazio che lì ...

Cecilia Rodriguez e IGNAZIO MOSER - ecco come trascorrono San Valentino. E lei difende Francesco Monte sul “canna-gate” : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser conquistano la copertina di Chi in occasione di San Valentino e dichiarano di essere sempre più innamorati e affiatati. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più innamorati “Ignazio ha tutto quello che cerco da sempre in uomo”, dice la modella argentina. “Non ho mai vissuto niente di simile a quello […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ecco come trascorrono San Valentino. ...

Tapiro ad IGNAZIO Moser/ Striscia : "Cecilia era giù col cane e Monte è passato" - ma spunta un nuovo dettaglio : Tapiro ad Ignazio Moser: l'ex gieffino raggiunto da Valerio Staffelli dopo che Cecilia e Francesco Monte sono stati avvistati nella stessa via. Smentita la ricostruzione dell'amico di Monte.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:25:00 GMT)

