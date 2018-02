I vini della guida Veronelli 2018 a portata di app

Ciclismo : Spienergy sarà il Partner ufficiale della NIPPO vini Fantini Europa Ovini : ...lo sport che coniuga la naturale sostenibilità ambientale al duro lavoro e alla pianificazione per ottenere grandi traguardi " attirando milioni di appassionati in tutto il mondo. Dopo aver ...

Salvini torna a Piacenza per presentare il programma della Lega : Verso le elezioni, il ministro Orlando a Fiorenzuola: 'Il Pd in campo con candidati che hanno fatto tanto per Piacenza' 3 Il ministro Martina a Borgonovo per sostenere i candidati Pd: 'Siamo ...

'Anteprima vini della Toscana' - al Real Collegio il 5 e 6 maggio - festeggia quest'anno 50 anni di Sassicaia : Infine si consolida anche per questa edizione la partnership con il Lucca Classica Music Festival, prestigioso festival prodotto dall'Associazione Musicale Lucchese che proporrà spettacoli, dibattiti,...

Una poltrona per due - Berlusconi vuole Salvini ministro dell'Interno. Il leader della Lega : "Con un voto in più sarò Premier" : Perché ricandidare Umberto Bossi? "Per me in politica e nella vita ci sono al di là del calcolo politico valori come il rispetto e la gratitudine. Ho iniziato ad appassionarmi di politica grazie a ...

Salta il duello tv fra Renzi e Salvini Il capo della Lega : 'Altri impegni' : Oggi l'ultima scelta politica contro di noi: c'è una grande inchiesta a Napoli, nata dal lavoro di FanPage, un'inchiesta che tocca il mondo della politica, ovvero esponenti del Pd e Fratelli d'Italia.

I segreti della strategia di Matteo Salvini sui social network : Matteo Salvini ha superato da pochi giorni la soglia dei due milioni di mi piace su Facebook. Nel video che celebra questo traguardo, il leader del Carroccio sostiene di essere partito “senza soldi” e “con pochi amici“. Eppure, questo traguardo è figlio di un pensiero strategico molto preciso che si è evoluto, nel corso del tempo, attraverso un’accurata pianificazione. Se andassimo a fare il reverse engineering ...

Salvini si scusa in tv con la Boldrini - poi le scintille su migranti e ruolo della presidente : Matteo Salvini alla prima volta in tv con Laura Boldrini, complice la domanda di Lilli Gruber a Otto e mezzo, si scusa. Il lupo non diventa pecora, ma perde il vizio. "Mi dolgo e mi pento, poi siamo in Quaresima, quindi...". Matteo nel definirla bambola gonfiabile l'aveva fatta davvero grossa. Lei, la presidente della Camera, ha giocato la carta dell'ironia con il lupo. E, almeno, è riuscita a scrollarsi di dosso l'etichetta di pasionaria ...

Foibe - da Salvini a Gasparri il ricordo della vittime. Senza tralasciare la campagna elettorale : “Negazionismo della sinistra” : Per Matteo Salvini qualcuno “a sinistra ha la coscienza sporca”, quella stessa parte politica i cui “omini”, secondo Gianni Alemanno, sono “troppo concentrati a fare gli antifascisti”. Idem Giorgia Meloni, per la quale “i vigliacchi nemici dell’Italia” vorrebbero “negare e nascondere questa tragedia”. Al “negazionismo” pensa anche Maurizio Gasparri approfittandone ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini a Sanremo 2018/ "Il gossip fa parte della vita - siamo una coppia normalissima" : Elisa Isoardi e Matteo Salvini, saranno seduti in platea, per assistere alla quarta serata del Festival di Sanremo 2018. Il leader della Lega non potrà essere inquadrato per la par condicio(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 19:40:00 GMT)

Sanremo 2018 - la scaletta della terza serata : i duetti dei cantanti in ordine di uscita - gli ospiti e Matteo Salvini in platea con la Isoardi (violerà la par condicio?) : “I dati di ascolto ci sorprendono ogni giorno di più“, dicono dalla Rai. La terza puntata di mercoledì del Festival di Sanremo 2018 ha totalizzato una media di 10 milioni e 825 mila spettatori con il 51,6% di share. “E’ la terza serata più vista del millennio, dal 1999 non si era vista una terza serata con uno share così alto. Un altro grande successo, che testimonia come le premesse siano state mantenute. Parlavamo di un ...