I crediti deteriorati sono in forte calo Venderli più in fretta sarebbe

BCE - nel terzo trimestre calano attivi e crediti deteriorati : Teleborsa, - Nel terzo trimestre del 2017 , calano sia gli attivi e sia i crediti deteriorati delle banche dell'Unione Europea. E' quanto rivela la BCE che ha monitorato un campione di 335 gruppi ...

BCE - nel terzo trimestre calano attivi e crediti deteriorati : Nel terzo trimestre del 2017 , calano sia gli attivi e sia i crediti deteriorati delle banche dell'Unione Europea. E' quanto rivela la BCE che ha monitorato un campione di 335 gruppi bancari e 3.021 ...

crediti deteriorati - Nouy morbida : "La Bce valuterà caso per caso" : Un nuovo addendum per le banche arriverà a metà marzo E la sua vice attacca Bankitalia: 'Favole sui derivati' Salvare le forme, cambiare la sostanza. La nuova versione dell'Addendum su come e quando ...

Intesa Sanpaolo converte le risparmio. Nel piano dimezza i crediti deteriorati al 2021 : MILANO - In una giornata tremenda per i mercati , in cui nessun banchiere vorrebbe tenere a battesimo il nuovo piano industriale, Intesa Sanpaolo reagisce tutto sommato positivamente in Piazza Affari ...

Intesa SP - piano vede utili 6 mld in 2021 - crediti deteriorati dimezza : Intesa Sanpaolo alza il velo sul piano d'impresa 2017-2021 che vede a fine periodo utili per 6 miliardi di euro, il dimezzamento dello stock di crediti deteriorati e una generosa politica di dividendi.

crediti deteriorati ex BPVi e Veneto Banca conferiti a SGA - Patrizio Miatello : vanno messe in sicurezza sopratutto le micro e medie imprese ... : ... , per le quali, nonostante le enormi difficoltà, esistono procedure consolidate nei periodi di crisi, ma di una molteplicità di micro imprese che sono la spina dorsale della nostra economia, e che ...

doBank riceve da REV gestione crediti deteriorati : (Teleborsa) - doBank ha firmato un accordo con REV gestione crediti alla luce del quale il Gruppo doBank riceverà l'incarico per la gestione, in qualità di special servicer, di un portafoglio di ...

Atac - è allarme crediti deteriorati. Scoperto un buco da 100 milioni : Convoca e sconvoca, addiziona e sottrai. Le ultime 48 ore in Campidoglio sono filate così, cercando di trovare la difficile quadratura dei conti di Atac. In ogni modo, a costo di fare nottata sui ...

La Bce ai banchieri "Sui crediti deteriorati non cambiamo linea" : Nouy (Vigilanza) conferma le nuove regole. Gli istituti italiani sperano nella Commissione Ue Il documento di indirizzo della Banca centrale europea sui tempi per lo smaltimento dei nuovi crediti ...

Vertice in Bankitalia con la Bce per vigilare sui crediti deteriorati : Il tempo stringe per le banche italiane in vista delle prossime decisioni della Bce sull'"addendum", le nuove regole sulla svalutazione delle sofferenze future e sui portafogli di Npl pregressi. La ...