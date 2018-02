Hyundai Nexo - Al volante della nuova Suv fuel cell

quattroruote

(Di martedì 20 febbraio 2018) Trentuno modelli a basso impatto ambientale entro il 2025. questo il mantra. Un obiettivo ambizioso nellottica di ridurre le emissioni di CO2 e al tempo stesso di offrire auto sempre più efficienti. Daltra parte, da anni la Casa coreana investe risorse nello sviluppo di sistemi di alimentazione alternativi. In questo contesto nasce la, Suv elettrica alimentata cone di combustibile a idrogeno giunte alla terza generazione e ora più leggere e performanti rispetto a quelle già adottate sulle sorelle ix35 e Tucson. Lasport utlity si presenta come un modello sportiveggiante, che introduce sistemi di assistenza alla guida avanzati. Ma, soprattutto, rappresenta una sorta di laboratorio mobile, utilizzato per la sperimentazioneguida autonoma. Entro lanno sarà commercializzata negli Usa e in altri Paesi, ma al momento non si sa quando arriverà in ...