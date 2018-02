HSBC chiude 2017 con balzo utili a $20 | 99 miliardi | finisce l' era Gulliver

Golf - European Tour 2018 : Tommy Fleetwood concede il bis all’Abu Dhabi HSBC Championship. Matteo Manassero chiude 30° : Tommy Fleetwood si è aggiudicato l’Abu Dhabi HSBC Championship. Per il giocatore inglese si tratta di un bis: dodici mesi fa, infatti, aveva trionfato nell’edizione 2017 del torneo che si disputa sul Golf Course della capitale degli Emirati Arabi Uniti. È stata un’ultima giornata per cuori forti. In testa partivano l’inglese Ross Fisher e il belga Thomas Pieters. Il secondo si è subito chiamato fuori con i bogey alle ...