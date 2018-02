ilfattoquotidiano

: Guardando la scheda elettorale, ho capito che vincerà il Partito del Nulla - Cascavel47 : Guardando la scheda elettorale, ho capito che vincerà il Partito del Nulla - silviabest77 : Guardando la scheda elettorale, ho capito che vincerà il Partito del Nulla -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Il fac-simile dellalascia perplessi. Riflette la costante attitudine labirintica che, da quasi trent’anni, caratterizza ogni novità, legislativa o fiscale o accademica, giacché lo Stato italiano interpreta la complessità come complicazione. E, se non ricordo male, dopo la caduta del muro di Berlino non ci è mai capitato di votare con lo stesso format della tornata precedente. Stavolta, in testa a ogni slot dell’offerta politica c’è un “Nome & Cognome”. È il candidato nel collegio uninominale che, per legge, dovrebbe contribuire a comporre un terzo del Parlamento. Sotto ci sono i simboli dei partiti eventualmente coalizzati per quel nome, assieme a una serie di Nomi & Cognomi nel rigido ordine di preferenza stabilito dal, che lascia all’elettore l’alternativa tra minestra e finestra. Si possono apporre una o più croci in vari modi, ma alcuni esperti ...