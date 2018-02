Giochi | Nigeria | importante è partecipare

Olimpiadi invernali - dalle nigeriane del bob allo sciatore di Timor Est fino al fondista del Togo : gli altri volti dei Giochi : Le Olimpiadi di Calgary del 1988 vengono ricordate da tutti per la partecipazione della squadra giamaicana di bob a quattro. Un’impresa diventata poi un film, Cool runnings, uscito nel 1993. Ma in pochi ricordano che a quei Giochi invernali partecipò anche Michael Edwards. Ipermetrope, quindi costretto a correre con pesanti occhiali da vista sotto la maschera, e con una forma fisica non invidiabile, Eddie The Eagle fu l’unico rappresentante ...